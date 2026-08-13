تغییر رسمی لوکیشن جام
استانبول میزبان سوپرجام اسپانیا ۲۰۲۷ شد
تنشهای مداوم و فزاینده در خاورمیانه بازارهای مالی و دنیای ورزش را به شدت تحت تاثیر قرار داده و در جدیدترین پیامد آن، برگزاری رقابتهای سوپرجام اسپانیا ۲۰۲۷ در ماه فوریه به استانبول ترکیه منتقل شده است.
به گزارش ایلنا، اوایل امسال، فرمول یک تصمیم گرفت مسابقات بحرین و عربستان سعودی را لغو کند و این در حالی بود که گرندپری قطر نیز به مالزی منتقل شد.
اکنون در فوتبال، فدراسیون فوتبال اسپانیا (RFEF) تصمیم گرفته است که سوپرجام اسپانیا را نیز از عربستان سعودی خارج کند.
سوپرجام در استانبول برگزار میشود
فدراسیون فوتبال اسپانیا در بیانیهای رسمی تایید کرد که دوره ۲۰۲۷ سوپرجام در استانبول و در ورزشگاه المپیک آتاتورک برگزار خواهد شد.
این یک تغییر بزرگ نسبت به دورههای قبلی است که در عربستان سعودی برگزار میشدند؛ تصمیمی که به RFEF کمک میکرد تا درآمد قابل توجهی کسب کند.
ورزشگاه آتاتورک اخیراً و در سال ۲۰۲۳ میزبان فینال لیگ قهرمانان اروپا بود؛ مسابقهای که با قهرمانی منچسترسیتی به پایان رسید. فدراسیون فوتبال اسپانیا برگزاری جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ را به عنوان دلیل اصلی انتقال سوپرجام به استانبول ذکر کرده است.
اما تنشهای جاری در خاورمیانه نیز با توجه به اینکه بیشتر سازمانهای ورزشی دیگر نیز شروع به انتقال موقت رویدادهای خود به نقاط دیگر کردهاند، احتمالاً نقش کلیدی ایفا کرده است. RFEF همچنین تایید کرد که سوپرجام در سال ۲۰۲۸ به عربستان سعودی بازخواهد گشت.
چه تیمهایی شرکت خواهند کرد؟
رئال مادرید، بارسلونا، اتلتیکو مادرید و رئال سوسیداد چهار تیمی هستند که در سوپرجام اسپانیا ۲۰۲۷ شرکت خواهند کرد.
این تورنمنت از ۲ فوریه تا ۷ فوریه در ورزشگاه المپیک آتاتورک استانبول برگزار میشود؛ به این معنی که کل رقابتها تنها در یک ورزشگاه میزبانی خواهد شد.
این مسابقات برای رئال مادرید که در سالهای اخیر مغلوب بارسلونا شده، یک رقابت حیاتی و الزامآور برای قهرمانی خواهد بود. بارسلونا در سه دوره از چهار دوره اخیر به قهرمانی رسیده و رئال مادرید آخرین بار در سال ۲۰۲۴ جام قهرمانی سوپرجام اسپانیا را بالای سر برده است.