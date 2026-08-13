پرونده رامین – پرسپولیس بسته شد

به گزارش ایلنا، مدافع باتجربه فوتبال ایران که دو فصل اخیر را در استقلال سپری کرد و حالا جدایی‌اش از این تیم قطعی به نظر می‌رسد، همچنان درباره آینده خود با پرسپولیس سکوتی معنادار دارد. رضاییان که یکی از موفق‌ترین مقاطع دوران حرفه‌ای‌اش را در پرسپولیس پشت سر گذاشت و در آن تیم به یکی از چهره‌های مطرح فوتبال ایران تبدیل شد، این روزها دوباره با شایعه بازگشت به جمع قرمزها مواجه شده. شایعه‌ای که دست‌کم تا این لحظه از سوی او رد نشده است.

رامین دو پیش در برنامه فوتبال برتر حاضر شد و در بخشی از گفت‌وگو، در پاسخ به سوال هواداران درباره احتمال بازگشت به پرسپولیس، ترجیح داد با لحنی محتاطانه صحبت کند. او گفت: «همه چیز را به وکیلم سپرده‌ام و خودم وقتی ورود می‌کنم که مذاکرات او به سرانجام مشخصی رسیده باشد. وکیلم با چندین تیم در حال مذاکره است.» پاسخی که نه تاییدی بر شایعات بود و نه تکذیبی برای آنها. اظهارنظری مبهم که تنها گمانه‌زنی‌ها درباره مقصد بعدی این بازیکن را ادامه‌دار کرد.

این موضع تازه در حالی مطرح شده که رضاییان پیش از این هم در اولین واکنش خود به آینده‌اش، بیش از هر چیز روی مسئله احترام و فضای حرفه‌ای تاکید کرده بود. او چندی قبل بدون اشاره مستقیم به نام تیم بعدی‌اش گفته بود فقط در جایی بازی خواهد کرد که از نظر شخصیتی و فنی، شرایط مطلوبی برایش فراهم باشد. او همچنین تاکید کرده بود در تمام تیم‌هایی که بازی کرده، از فولاد و سپاهان تا پرسپولیس و استقلال، با تمام وجود به میدان رفته و تعهدش را نشان داده است.

با این حال، آنچه در صحبت‌های اخیر رضاییان بیشتر از هر نکته‌ای جلب توجه می‌کند، باز گذاشتن درِ همه احتمالات است؛ از ادامه حضور در فوتبال ایران تا انتخاب مسیری تازه در خارج از کشور. در چنین فضایی، طبیعی است که هواداران پرسپولیس هم حرف‌های او را با دقت بیشتری دنبال کنند. به‌ خصوص وقتی ستاره‌ای با گذشته پررنگ در این باشگاه، هیچ واکنش صریحی به شایعه بازگشت نشان نمی‌دهد.

نکته مهمتری که هواداران پرسپولیس یادشان رفته این است که چند روز پیش وحید فاضلی که به عنوان دستیار مهدی تارتار روی نیمکت پرسپولیس حضور دارد، به قرار داشتن رضاییان در لیست سرمربی قرمزها این پاسخ صریح را داد: «رامین از مهره‌های توانمند است که در سطح ملی هم برای فوتبال ما زحمت کشیده و هیچکس نمی‌تواند منکر توانایی او شود ولی با توجه به ترافیک تیم ما در سمت راست و طبق جلساتی که با کادر فنی و آقای تارتار داشتیم، در این پست نیاز نقل و انتقالاتی نداریم و پرونده ما در این خصوص بسته شده است.»

همانطور که مشخص است پیگیری هواداران پرسپولیس برای بازگشت رامین در حال حاضر به نتیجه نخواهد رسید. فارغ از مسائل مالی که در این انتقال نقش جدی خواهد داشت، عدم نیاز تارتار به این بازیکن در مقطع فعلی، دلیل مهمتری است که قرمزپوش شدن ستاره تیم ملی را کنسل می‌کند.

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