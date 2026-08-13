ابراز خرسندی دوکو پس از تمدید بلندمدت قرارداد با سیتی

به گزارش ایلنا، وینگر جذاب و هیجان‌انگیز بلژیکی قرارداد جدید و پنج‌ساله‌ای را با سیتی به امضا رسانده است؛ قراردادی که حضور او در اتحاد را تا تابستان ۲۰۳۱ تمدید خواهد کرد.

این اتفاق دستاورد بزرگ دیگری برای سیتی در شرایطی محسوب می‌شود که شمارش معکوس برای آغاز فصل ۲۶-۲۰۲۷ شدت گرفته است. این خبر پس از تمدید قراردادهای اخیر هم‌تیمی‌های او از جمله فیل فودن، یوشکو گواردیول و عبدالقادر خوسانوف منتشر می‌شود.

دوکو از زمان پیوستن به سیتی از رن در سال ۲۰۲۳، تاثیر فوق‌العاده‌ای بر جای گذاشته و به سیتی کمک کرده است تا در این مدت پنج جام قهرمانی را به دست آورد.

این بازیکن ۲۴ ساله در بازتاب این خبر گفت از امضای قرارداد جدید بسیار هیجان‌زده است. او همچنین تاکید کرد که سیتی از نظر تلاش برای افزودن به ویترین افتخارات و کلکسیون جام‌هایش، یک باشگاه ایده‌آل است.

دوکو گفت: «قبل از هر چیز خیلی خوشحالم که آن‌ها به من اعتماد کردند و می‌توانم به بازی در این باشگاه بزرگ ادامه دهم.»

«به یاد می‌آورم زمانی که از فرانسه به اینجا آمدم کمی ناشناخته و بازیکن ضعیف‌تری بودم.»

«هیچ‌کس واقعاً مرا نمی‌شناخت. باید خودم را ثابت می‌کردم و اینکه اکنون می‌توانم قرارداد جدیدی امضا کنم نشان می‌دهد که آن‌ها به من اعتماد کرده‌اند و قدر نوع بازی مرا می‌دانند.»

«بنابراین الان این موضوع فقط یک افتخار است.»

«فکر می‌کنم همه می‌خواهند در تیمی بازی کنند که جام‌های زیادی می‌برد، بنابراین فکر می‌کنم اگر می‌خواهید جام بگیرید، در بالا حضور داشته باشید و به عنوان یک بازیکن رشد کنید، در جای درستی هستید.»

«احساس می‌کنم در چند سال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفته‌ام و هنوز محصولی تمام‌شده نیستم و جای رشد دارم.»

«به همین دلیل احساس می‌کنم این تصمیم بسیار آسانی بود.»

درخشش تندباد بلژیکی؛ بهترین فصل دوکو در اتحاد

قرارداد جدید دوکو پس از فصل ۲۶-۲۰۲۵ به امضا می‌رسد؛ فصلی که به اتفاق آرا بهترین فصل او در سیتی تا به امروز بوده است.

جرمی با ثبت ۸ گل و ۱۴ پاس گل نقش بسیار پررنگی در قهرمانی سیتی در هر دو جام حذفی (FA Cup) و جام اتحادیه (Carabao Cup) ایفا کرد.

اکنون چالش جدیدی تحت هدایت سرمربی جدید، انزو مارسکا، پیش روست و از دیدگاه دوکو، او تاکید کرد که هنوز چیزهای بسیار بیشتری از او به عنوان یک بازیکن در راه است.

دوکو در ارزیابی خود گفت: «احساس می‌کنم در مقایسه با دو فصل دیگر، فصل گذشته کامل‌تر بودم.»

«از ابتدا تا انتها، بازی‌های بد همیشه وجود خواهند داشت، اما من بیشتر درگیر بازی‌ها بودم.»

«بیشتر بازی کردم و کارآمدتر بودم. گل‌ها و پاس‌گل‌ها ثبت شدند، اما وقتی به عقب نگاه می‌کنم احساس می‌کنم هنوز بازی‌های زیادی وجود داشت که می‌توانستم در آن‌ها گل بزنم یا پاس گل بدهم.»

دوکو آماده چالش‌های تازه و دشوار با مارسکا

«اما در مقایسه با دو فصل دیگر رشد زیادی وجود داشته است؛ روندی مثبت که هر فصل بهتر از قبل شده است.»

«ولی همان‌طور که قبلاً گفتم احساس می‌کنم هنوز یک پروژه تمام‌شده نیستم.»

«وقتی به عقب نگاه می‌کنم می‌توانم خوشحال باشم، اما احساس می‌کنم به فصل‌های آینده و فصلی که اکنون در راه است نیز چشم دوخته‌ام.»

«من به آینده نگاه می‌کنم؛ در حالی که قدردان آنچه تا کنون به دست آورده‌ام نیز هستم. قدردان اینکه شانس بازی در چنین باشگاه بزرگی را دارم.»

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