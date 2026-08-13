دستیاران زیدان در تیم ملی فرانسه معرفی شدند

به گزارش ایلنا، ماجراجویی زین‌الدین زیدان با تیم ملی فرانسه در آستانه آغاز است. البته می‌بایست کمی بیش از یک ماه دیگر صبوری کرد تا دوباره خروس‌ها را با سرمربی جدیدشان در زمین دید.

اولین لیست بازیکنان باید در اواسط سپتامبر و به مناسبت سه بازی نخست لیگ ملت‌ها اعلام شود. فرانسه ابتدا یک سفر به ترکیه (۲۵ سپتامبر) و سپس بلژیک (۲۸ سپتامبر) پیش رو دارد، پیش از آنکه در اولین تقابل خانگی روز ۲ اکتبر به مصاف ایتالیا برود. از دستِ روزگار و در یک شوخی جالب سرنوشت، آتزوری همان تیمی است که شماره ۱۰ سابق(زیدان) آخرین بازی ملی خود را برابر آن انجام داد.

همه آن داستان را خیلی خوب می‌شناسیم؛ بنابراین نیازی به نبش قبر گذشته نیست و اکنون باید به آینده چشم دوخت. جانشین دیدیه دشان اولین کنفرانس مطبوعاتی خود را برگزار کرده است. انتظار نمی‌رود در اولین لیست او تغییرات بزرگی ایجاد شود؛ چرا که گروه فعلی به پختگی کامل رسیده و در مجموع عملکرد خوبی دارد، موضوعی که مسیر خروس‌ها در جام جهانی اخیر نیز آن را به اثبات رساند. اما تغییرات اصلی در کادر داخلی رخ خواهد داد؛ جایی که طبق اعلام قبلی، کادر فنی به صورت چشمگیری تقویت شده و حداقل ۲۳ نفر در آن حضور خواهند داشت.

بارتز تنها قهرمان جهان ۹۸ در کادر فنی

فدراسیون فوتبال فرانسه صبح امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فدراسیون فوتبال فرانسه امروز اعضای کادر فنی تیم ملی فرانسه را که توسط فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون، و به پیشنهاد زین‌الدین زیدان، سرمربی جدید منصوب شده‌اند، به طور رسمی معرفی می‌کند. کادر فنی تیم ملی فرانسه همان‌طور که در کنفرانس مطبوعاتی انتصاب زین‌الدین زیدان در تاریخ ۲۸ ژوئیه اعلام شد، در اوایل ماه سپتامبر تکمیل و به طور کامل معرفی خواهد شد. ترکیب نهایی آن به‌ویژه شامل یک رابط انتظامی خواهد بود که در نتیجه توافق‌نامه همکاری میان فدراسیون فوتبال و وزارت کشور تعیین می‌شود.»

در این کادر، چهره‌های شناخته‌شده‌ای به چشم می‌خورند؛ مانند فابین بارتز، مربی دروازه‌بان‌ها که جانشین فرانک راویو می‌شود. دیوید بتونی، دستیار زیدان در دوران حضورش در رئال مادرید، بار دیگر به پست خود بازگشته و جای گی استفان را می‌گیرد. حمیدو مساعیدی، یکی از وفادارترین همراهان سرمربی که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره حضورش وجود داشت نیز به عنوان دستیار دیگر در کادر حضور دارد. گرگوری دوپون (مشاور استراتژی و عملکرد) و استفان پلانک (آنالیزور و استعدادیاب) نیز حاضر هستند. کادر آنالیز ویدیویی نیز از فرید تابت و کلمنت ایبر تشکیل شده است.

ترکیب کامل کادر فنی تیم ملی فرانسه:

زین‌الدین زیدان (سرمربی)

کادر فنی:

دیوید بتونی (مربی و دستیار اول)

حمیدو مساعیدی (دستیار مربی)

فابین بارتز (مربی دروازه‌بان‌ها)

گرگوری دوپون (مشاور استراتژی و عملکرد)

استفان پلانک (آنالیزور و استعدادیاب)

فرید تابت (دستیار مربی و آنالیزور دیتای ویدیویی)

کلمنت ایبر (دستیار آنالیزور ویدیویی)

کادر پزشکی:

هروه کولادو (پزشک)

ماکسیم ماتون (فیزیوتراپ)

پل اولیو (فیزیوتراپ)

نجیب رمیتا (فیزیوتراپ)

پیر-ایو فرویدوال (فیزیوتراپ)

فیلیپ بوآکسل (استئوپات)

مارک رتالی (پودولوژیست / متخصص پا)

کادر پشتیبانی:

لوران ژورژ (مدیر تیم)

محمد صنهادجی (مسئول لجستیک و امنیت)

مصطفی خلف (مامور امنیتی)

کامل لهلوح (مسئول تدارکات)

باستین ژره (دستیار تدارکات)

گیوم بیگو (روزنامه‌نگار و تصویربردار)

آنتونیو مِسا (روزنامه‌نگار و تصویربردار)

روبرتو فالوو (سرآشپز)

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