به گزارش ایلنا، پس از قطعی کردن خرید برونو گیمارش از نیوکاسل، قهرمان انگلستان اکنون به دنبال تقویت خط دفاعی خود است و بار دیگر استعلام‌هایی را درباره مدافع وسط ۲۸ ساله آستون‌ویلا گرفته است.

این ملی‌پوش انگلیسی به‌ویژه به خاطر چندپست بودن مورد توجه قرار دارد؛ او در حالی به این هدف تبدیل شده که فصل پرفشاری را با ۴۸ بازی در تمامی رقابت‌ها پشت سر گذاشته و آن را با قهرمانی در لیگ اروپا به پایان رسانده است.

اختلاف قیمتی در راه انتقال؛ گزینه بعدی آرسنال لو رفت

مذاکرات پیش از این در تابستان انجام شده بود، اما مواضع طرفین بسیار از هم فاصله داشت؛ آرسنال در ابتدا مایل به ارائه پیشنهادی حدود ۳۵ میلیون یورو بود، در حالی که استون ویلا ارزش کونسا را حدود ۷۰ میلیون یورو برآورد می‌کند.

توپچی‌ها اکنون می‌دانند که برای داشتن شانس جهت متقاعد کردن باشگاه بیرمنگامی، باید پیشنهاد خود را بهبود ببخشند.

آرسنال درباره کریستین رومرو نیز از تاتنهام استعلام گرفته است، اما به نظر نمی‌رسد اسپرز تمایلی به واگذاری کاپیتان خود به رقیب همشهری و سنتی شمال لندن داشته باشد.

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