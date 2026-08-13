کنایه بختیاری زاده به رضاییان: پول را بیشتر از هواداران دوست داشت
سهراب بختیاریزاده در آستانه شروع فصل جدید لیگ برتر، شرایط استقلال را تشریح کرد و گفت بسته بودن پنجره نقلوانتقالات کار آبیپوشان را دشوار کرده، اما این تیم با تکیه بر بازیکنان فعلی و جوانان آکادمی برای موفقیت تلاش خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، سهراب بختیاریزاده در نخستین نشست خبری خود پیش از شروع فصل گفت: «سلام و عرض ادب خدمت دوستان و بزرگواران. خیلی خوشحالم که شما را میبینم و خوشحالم که فصل جدید انشاءالله از فردا آغاز میشود. امیدوارم در کنار یکدیگر از فوتبال لذت ببریم، چرا که به اعتقاد من این یک وظیفه اخلاقی است.»
او درباره نخستین حریف استقلال اظهار کرد: «مس شهربابک تیم قابل احترامی است. یکی دو فیلم از بازیهای دوستانه این تیم دیدم و تیم منسجمی بود. اینکه به دلیل استقلال بودن و میزبانی، از الان خودمان را برنده بدانیم، بسیار خطرناک است. بازی سختی داریم و امیدوارم با ارائه یک بازی خوب و احترام به حریف، به پیروزی برسیم، هوادارانمان را خوشحال کنیم و لیگ را با برد آغاز کنیم.»
سرمربی استقلال درباره سکوت خود در هفتههای گذشته توضیح داد: «اگر از زمان آغاز تمرینات سکوت کردم و کمتر مصاحبه داشتم یا سعی کردم بازیکنان را از مصاحبه و هر کاری غیر از تمرین و فکر کردن به فوتبال دور نگه دارم، دلیل مشخصی داشت. این موضوع را در این مدت مطرح نکردم، چون آدمی نیستم که مدام انتظارات را پایین بیاورم یا از قبل بگویم کار و شرایط سخت است. من به بازیکنان تیمم باور دارم.»
بختیاریزاده ادامه داد: «در این فصل سخت، استقلال تنها تیمی است که نمیتواند خودش را تقویت کند. از ابتدا میدانستم شاید یک درصد احتمال باز شدن پنجره وجود داشته باشد و به احتمال زیاد دستمان در این بخش بسته خواهد ماند. به همین دلیل میخواستیم کمتر حرف بزنیم، بیشتر سکوت کنیم و روی کارمان متمرکز باشیم، چون سختی کار را میدانستیم.»
او درباره ارتباط خود با رسانهها گفت: «هیچوقت قصد بیاحترامی نداشتم یا اهالی رسانه را از فوتبال دور نمیدانستم، چه زمانی که بازی میکردم و چه حالا چنین نگاهی نداشتهام. همیشه سعی کردهام کمتر مصاحبه کنم و بیشتر کارم را انجام بدهم. با این حال، در این مدت زمانی یک ماهه، وقتی احساس کردم باشگاه نیاز دارد و باید به رسانهها احترام گذاشته شود و هواداران بدانند ما چه کاری انجام میدهیم، یک مصاحبه تقریباً کامل انجام دادم.»
سرمربی استقلال درباره استفاده از بازیکنان جوان اظهار کرد: «از زمان آغاز تمرینات، برای اینکه تعداد مناسبی بازیکن در تمرین داشته باشیم، از نفرات تیمهای امید و جوانان کمک گرفتم. تعدادی از آنها واقعاً بااستعداد هستند، اما استعداد زمانی خودش را نشان میدهد که به بازیکن فرصت بازی داده شود. انجام این کار در تیمی مانند استقلال برای یک مربی سخت است، اما قول میدهم به جوانان میدان بدهم.»
بختیاریزاده افزود: «این تصمیم به دلیل بسته بودن پنجره یا کمبود بازیکن در بعضی از پستها نیست. حتی اگر پنجره باز بود و دستم برای تقویت تیم باز میماند، حتماً به جوانان میدان میدادم و امسال نیز این کار را انجام خواهم داد.»
او درباره یکی از مشکلات قدیمی استقلال عنوان کرد: «به نظرم یکی از بزرگترین مشکلات استقلال در ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته این بوده که متأسفانه در تفکر بعضی از مدیران، برنامهها و بازیکنانی که بیرون از باشگاه هستند، استقلال به یک تیم تقریباً صنعتی تبدیل شده است. برخی بازیکنان دوست دارند به استقلال یا دیگر تیمهای بزرگ بیایند، چون تصور میکنند در این باشگاهها پول بسیار خوبی میگیرند.»
سرمربی استقلال ادامه داد: «بعضی از آنها بیش از آنکه عاشق استقلال باشند، به پیراهن باشگاه احترام بگذارند یا هوادار برایشان مهم باشد، پول و مدیر برنامه خود را دوست داشتهاند. شاید همین مسئله یکی از دلایلی باشد که استقلال همیشه در زمان نقلوانتقالات دستش بسته بوده است.»
بختیاریزاده اضافه کرد: «وقتی باشگاه با اسکلت مورد نیاز تیم و در شرایطی منطقی برای جذب بازیکن وارد بازار نمیشود، مجبور خواهد شد بازیکنانی را با هر شرایطی جذب کند؛ بازیکنانی که تحت تأثیر فضای مجازی و تبلیغات بیرونی قرار گرفتهاند و باشگاه نیز مجبور میشود پول هنگفتی به آنها بپردازد.»
او درباره اهمیت تیمهای پایه گفت: «توجه به جوانان بخشی از پازلی است که باید تحت هر شرایطی کامل شود. در صحبت با آقای تاجرنیا نیز گفتم تیمهای پایه به همان اندازه تیم بزرگسالان برایم اهمیت دارند. این موضوع در حد حرف نیست و انشاءالله در طول فصل و آینده دیده خواهد شد.»
سرمربی استقلال تأکید کرد: «چه خودم در استقلال باشم و چه بعد از من مربی دیگری بیاید، وظیفه دارم تیمی را تحویل بدهم که شکل و سازمان داشته باشد و مربی بعدی نیز بتواند از آن استفاده کند.»
بختیاریزاده درباره شرایط آمادگی تیم و وضعیت کارت بازی بازیکنان گفت: «شرایط عادی است و وضعیت خوبی داریم، اما بزرگترین چالش ما همان موضوعی است که از روز نخست و هنگام قبول مسئولیت از آن اطلاع داشتم؛ استقلال امسال نمیتواند خودش را تقویت کند و بازیکن جدیدی به خدمت بگیرد. این مسئله کار ما را سخت میکند.»
او ادامه داد: «من در فوتبال و کار گروهی به اصولی باور دارم و روحیه جمعی و تیمی برایم بسیار مهم است. دوست دارم ۲۰ تا ۳۰ بازیکن توانمند و باکیفیت داشته باشم، اما وقتی دستمان بسته است، اعتقاد دارم حتی با ۱۷ یا ۱۸ بازیکن متعهد و باانگیزه نیز میتوان کار کرد؛ بازیکنانی که پیش از فکر کردن به دستمزد و تبلیغات، به دنبال خوشحال کردن هواداران استقلال باشند.»
سرمربی استقلال خاطرنشان کرد: «فوتبال قبلاً چنین تجربهای را در اختیار ما گذاشته است. تیمهایی بودهاند که نفرات زیاد و شرایط مالی خوبی داشتند اما سقوط کردند. استیلآذین یکی از این نمونهها بود. در مقابل، تیمهایی با نفرات کم اما همدل و متحد توانستهاند کارهای بزرگی انجام بدهند.»
بختیاریزاده گفت: «دنبال معجزه نیستم، اما از روز اول میخواستم تیمی متحد داشته باشم، تیمی که بازیکنانش به کارشان متعهد و منضبط باشند و با تمام وجود در خدمت تیم قرار بگیرند. تعداد بازیکنان اهمیت دارد و طبیعتاً هرچه دست مربی بازتر باشد، بهتر است، اما حالا که نمیتوانیم تیم را تقویت کنیم، قرار نیست مدام انتقاد کنم، چون این شرایط را از ابتدا میدانستم.»
او درباره راهکار کادر فنی برای جبران کمبود بازیکن اظهار کرد: «در بخشی از کار تلاش کردیم به بازیکنان جوان توجه کنیم تا به تمرینات بیایند و شانس خودشان را امتحان کنند که این اتفاق افتاد. در بعضی از پستها نیز ممکن است از بازیکنی استفاده کنیم که پست تخصصیاش جای دیگری است تا بتواند به تیم کمک کند. جز این راه دیگری نداریم.»
سرمربی استقلال افزود: «نمیتوانیم بنشینیم و به خاطر بسته بودن دستمان، بسته ماندن پنجره یا تقویت نشدن تیم گریه کنیم. چنین رفتاری حرفهای نیست. من به تکتک بازیکنانی که برای مسابقه فردا آماده هستند، از علی محبعلی که بازیکن جوانی است و انشاءالله در آینده بیشتر از او خواهیم شنید تا کاپیتان تیم، روزبه چشمی، صالح حردانی و دیگر بازیکنان، واقعاً باور دارم.»
بختیاریزاده درباره بازگشت هواداران به ورزشگاه گفت: «این اتفاق بسیار مبارک و عالی است و خیلی خوشحالم که فردا هواداران عزیزمان را میبینیم. حضور آنها کار ما را سخت نمیکند، اما مسئولیتمان را مهمتر میکند. بازیکنان و مربیان باید حتی در زندگی روزمره خود نیز وظیفهشناستر، حرفهایتر و جدیتر باشند.»
او در پایان گفت: «دیدن هواداران در ورزشگاه تأثیر بسیار بیشتری نسبت به بازی کردن در استادیوم خالی دارد و به ما یادآوری میکند که باید با جدیت بیشتری کار کنیم تا کیفیت عملکردمان روزبهروز بهتر شود.»