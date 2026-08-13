به گزارش ایلنا، استقلال در نخستین هفته لیگ برتر باید از ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مرداد در ورزشگاه شهدای شهرقدس مقابل مس شهربابک قرار بگیرد؛ دیداری که برای سهراب بختیاری‌زاده و تیمش، نخستین محک رسمی فصل جدید محسوب می‌شود. آبی‌ها در شرایطی وارد این مسابقه می‌شوند که پنجره نقل‌وانتقالاتی باشگاه بسته است و همین موضوع دست سرمربی استقلال را برای انتخاب ترکیب تا حدی محدود کرده است.

فرعباسی؛ انتخاب اول درون دروازه

بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، حبیب فرعباسی گزینه اصلی حضور درون دروازه استقلال خواهد بود. بختیاری‌زاده برای شروع فصل به دنبال ثبات در خط دفاعی است و در مقابل مس شهربابک، فرعباسی را به‌عنوان آخرین سنگر تیمش به میدان خواهد فرستاد.

سه مدافع برای اولین آزمون

مهم‌ترین تغییر در ترکیب احتمالی استقلال به ساختار خط دفاعی مربوط می‌شود. رستم آشورماتوف، سامان فلاح و عارف آقاسی سه مدافع میانی آبی‌ها خواهند بود تا استقلال با آرایش سه دفاعه کار خود را آغاز کند. انتخاب این سیستم می‌تواند نخستین نشانه از تغییرات تاکتیکی بختیاری‌زاده نسبت به فصل گذشته باشد.

حردانی و گودرزی در نقش وینگ‌بک

در دو سمت زمین، صالح حردانی و حسین گودرزی گزینه‌های موردنظر سرمربی استقلال هستند. این دو بازیکن در ساختار سه دفاعه وظیفه مهمی خواهند داشت؛ چراکه علاوه بر حضور در فاز هجومی، هنگام دفاع باید به خط دفاعی نزدیک شوند و عرض زمین را پوشش دهند.

رزاقی‌نیا و زمانی؛ قلب خط میانی استقلال

در مرکز زمین نیز امیرمحمد رزاقی‌نیا و ابوالفضل زمانی قرار می‌گیرند. وظیفه این دو بازیکن تنها کنترل میانه میدان نیست و با توجه به آرایش استقلال، ارتباط میان خط دفاع و مهاجمان نیز بر عهده آنها خواهد بود. عملکرد این دو نفر می‌تواند نقش مهمی در اجرای سیستم جدید بختیاری‌زاده داشته باشد.

کوشکی، آسانی و سحرخیزان؛ مثلث هجومی

در خط جلو، علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان ترکیب احتمالی استقلال را تکمیل می‌کنند. البته حضور آسانی همچنان با یک علامت سؤال همراه است و وضعیت نهایی او به صدور مجوز لازم بستگی دارد. در صورت فراهم شدن شرایط، این بازیکن می‌تواند یکی از مهره‌های اصلی استقلال در اولین مسابقه فصل باشد.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل مس شهربابک

حبیب فرعباسی؛ رستم آشورماتوف، سامان فلاح، عارف آقاسی؛ صالح حردانی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، ابوالفضل زمانی، حسین گودرزی؛ علیرضا کوشکی، یاسر آسانی و سعید سحرخیزان.

استقلال با چنین ترکیبی در حالی به استقبال اولین مسابقه فصل می‌رود که بختیاری‌زاده امیدوار است تغییر سیستم بتواند تیمش را از همان هفته نخست در مسیر نتیجه‌گیری قرار دهد. با این حال، وضعیت یاسر آسانی و تصمیم نهایی کادر فنی در ساعات منتهی به مسابقه، همچنان می‌تواند یکی از نقاط تغییر این ترکیب احتمالی باشد.

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