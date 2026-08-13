نیوکاسل برای خرید مدافع بنفیکا دست به کار شد

به گزارش ایلنا و بنابه ادعای فابریزیو رومانو، خبرنگار مطرح نقل و انتقالات، کلاغ‌ها با این باشگاه پرتغالی تماس گرفته‌ و صحبت‌های اولیه را انجام داده‌اند؛ ملی‌پوش بوسنیایی برای حضور در لیگ برتر انگلیس اشتیاق نشان داده و آماده شده است.

هنوز هیچ توافقی بین نیوکاسل و بنفیکا حاصل نشده و مبلغ درخواستی بنفیکا مشخص نیست.

ددیچ در نیوکاسل می‌تواند بار دیگر با ماتیاس یایسله، سرمربی سابق خود در سالزبورگ کار کند. این بازیکن بوسنیایی که در تابستان ۲۰۲۵ با رقمی حدود ۱۲ میلیون یورو به بنفیکا پیوست، قراردادی طولانی مدت و تا 2030 با باشگاه پرتغالی دارد.

او خیلی سریع در ترکیب تیم پرتغالی جا افتاد و فصل گذشته ۴۳ بازی انجام داد که حاصل آن یک گل و چهار پاس گل بود.

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