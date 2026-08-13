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هدف جدید کلاغ‌ها در پرتغال

نیوکاسل برای خرید مدافع بنفیکا دست به کار شد

نیوکاسل برای خرید مدافع بنفیکا دست به کار شد
کد خبر : 1825449
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باشگاه نیوکاسل یونایتد علاقه زیادی به جذب آمار ددیچ نشان داده و مذاکرات رسمی خود را با بنفیکا برای امضای قرارداد با این دفاع راست ۲۳ ساله آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا و بنابه ادعای فابریزیو رومانو، خبرنگار مطرح نقل و انتقالات، کلاغ‌ها با این باشگاه پرتغالی تماس گرفته‌ و صحبت‌های اولیه را انجام داده‌اند؛ ملی‌پوش بوسنیایی برای حضور در لیگ برتر انگلیس اشتیاق نشان داده و آماده شده است.

هنوز هیچ توافقی بین نیوکاسل و بنفیکا حاصل نشده و مبلغ درخواستی بنفیکا مشخص نیست.

نیوکاسل برای خرید مدافع بنفیکا دست به کار شد

ددیچ در نیوکاسل می‌تواند بار دیگر با ماتیاس یایسله، سرمربی سابق خود در سالزبورگ کار کند. این بازیکن بوسنیایی که در تابستان ۲۰۲۵ با رقمی حدود ۱۲ میلیون یورو به بنفیکا پیوست، قراردادی طولانی مدت و تا 2030 با باشگاه پرتغالی دارد.

او خیلی سریع در ترکیب تیم پرتغالی جا افتاد و فصل گذشته ۴۳ بازی انجام داد که حاصل آن یک گل و چهار پاس گل بود.

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