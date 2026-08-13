تصمیم مهم تراکتور برای میزبانی آسیایی
تراکتور با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای برگزاری دیدارهای نمایندگان ایران در کشور ثالث، عمان را بهعنوان گزینه میزبانی مسابقات لیگ نخبگان آسیا معرفی کرده و مراحل تأیید این انتخاب در حال انجام است.
به گزارش ایلنا، بر اساس تصمیم AFC، نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی امکان میزبانی در داخل کشور را نخواهند داشت و باید مسابقات خود را در زمین ثالث برگزار کنند. در همین راستا، باشگاه تراکتور کشور عمان را برای میزبانی دیدارهای آسیایی خود در نظر گرفته است.
فرآیند مربوط به انتخاب ورزشگاه و هماهنگیهای لازم با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا همچنان در حال پیگیری است و در صورت نهایی شدن این مراحل، تراکتور در فصل جدید لیگ نخبگان از رقبای خود در عمان میزبانی خواهد کرد.
همچنین خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور، به نمایندگی از این باشگاه هفته آینده راهی مالزی خواهد شد تا در مراسم قرعهکشی لیگ نخبگان آسیا حضور پیدا کند.