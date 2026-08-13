گلگهر در سید دوم لیگ قهرمانان آسیا
قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم روز ۲۷ مرداد در کوالالامپور برگزار میشود و گلگهر سیرجان در سید دوم، تنها نماینده ایران در این رقابتها خواهد بود.
به گزارش ایلنا، کنفدراسیون فوتبال آسیا فهرست تیمهای حاضر در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا سطح دوم را اعلام کرده تا ۳۲ تیم شرکتکننده برای حضور در مرحله گروهی آماده قرعهکشی شوند. این تیمها در هشت گروه چهار تیمی قرار میگیرند و مسابقات نمایندگان غرب و شرق آسیا بهصورت جداگانه برگزار خواهد شد.
نام گلگهر سیرجان در سید دوم این رقابتها قرار گرفته است؛ اتفاقی که پس از حواشی ایجادشده درباره سهمیه آسیایی فوتبال ایران و اعتراض چادرملو رقم خورد.
گلگهر در این سید در کنار الریان قطر، نسف قارشی ازبکستان و الشرطه عراق قرار گرفته و بنابراین با این سه تیم همگروه نخواهد شد.
در سید نخست الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان حضور دارند. از میان این تیمها، تقابل با الحسین میتواند قرعه مطلوبتری برای نماینده ایران باشد.
الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت نیز در سید سوم قرار گرفتهاند. در سید چهارم هم نمایندگانی از بحرین، عمان، هند و ترکمنستان حضور دارند و به جز الخالدیه، سایر تیمها روی کاغذ قرعه دشوارتری برای گلگهر محسوب نمیشوند.
حضور گلگهر در این رقابتها در شرایطی قطعی شد که موضوع سهمیه آسیایی فوتبال ایران با حواشی زیادی همراه بود. چادرملو پس از شکست گلگهر در دیدار پلیآف، امیدوار بود نماینده ایران در مسابقات آسیایی شود، اما با توجه به نامه قبلی دبیرکل فدراسیون فوتبال، امکان تغییر نماینده ایران فراهم نشد.
در نهایت گلگهر بهعنوان نماینده فوتبال ایران معرفی شد و برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه در یک رقابت آسیایی حضور پیدا خواهد کرد. این تیم با عملکرد خود در فصل گذشته لیگ برتر موفق به کسب سهمیه قارهای شد و حالا باید برای نخستین تجربه بینالمللی خود آماده شود.
شاگردان مهدی رحمتی در این رقابتها امکان میزبانی در ورزشگاه خانگی خود را ندارند و مسابقات خانگی گلگهر باید در زمین ثالث برگزار شود؛ موضوعی که میتواند یکی از چالشهای نماینده ایران در مرحله گروهی باشد.
گلگهر در صورت حضور در شش مسابقه مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، حداقل ۴۱ بازی رسمی در فصل پیش رو خواهد داشت؛ ۳۴ مسابقه لیگ برتر، یک دیدار جام حذفی و شش بازی آسیایی. در صورت صعود از مرحله گروهی و ادامه مسیر در رقابتهای قارهای، تعداد مسابقات این تیم میتواند به مرز ۵۰ بازی در فصل برسد.
سید اول: الجزیره و الوحده امارات، الحسین اردن و التعاون عربستان
سید دوم: الریان قطر، گلگهر ایران، نسف قارشی ازبکستان، الشرطه عراق
سید سوم: الفیصلی اردن، المحرق بحرین، السیب عمان و الکویت کویت
سید چهارم: الخالدیه بحرین، النهضة عمان، بنگال شرقی هند و آرکاداغ ترکمنستان