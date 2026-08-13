تراکتور از پیراهن ‌های فصل جدید رونمایی کرد (عکس)

به گزارش ایلنا، کیت اول تراکتور مطابق سنت همیشگی باشگاه با رنگ قرمز طراحی شده و در کنار آن، دو لباس دیگر با ترکیب‌های متفاوت برای دیدارهایی که استفاده از پیراهن اصلی امکان‌پذیر نیست، معرفی شده‌اند. طراحی هر سه لباس با نشان باشگاه و اسپانسر اصلی روی پیراهن همراه است و بازیکنان تراکتور در تصاویر رسمی رونمایی، این کیت‌ها را به نمایش گذاشته‌اند.

رونمایی از لباس‌های جدید در شرایطی انجام شده که تراکتور خود را برای فصل جدید و حضور در رقابت‌های داخلی و آسیایی آماده می‌کند. هواداران این تیم حالا علاوه بر انتظار برای شروع مسابقات، شاهد نخستین تصاویر رسمی از پیراهن‌هایی هستند که تراکتور قرار است با آنها در فصل پیش‌رو به میدان برود.

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