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تراکتور از پیراهن ‌های فصل جدید رونمایی کرد (عکس)

تراکتور از پیراهن ‌های فصل جدید رونمایی کرد (عکس)
کد خبر : 1825433
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باشگاه تراکتور در فاصله کوتاه تا آغاز فصل جدید فوتبال ایران از سه کیت رسمی خود برای رقابت‌های پیش‌رو رونمایی کرد؛ لباس‌هایی که قرار است نماینده این تیم در مسابقات فصل جدید باشند.

به گزارش ایلنا، کیت اول تراکتور مطابق سنت همیشگی باشگاه با رنگ قرمز طراحی شده و در کنار آن، دو لباس دیگر با ترکیب‌های متفاوت برای دیدارهایی که استفاده از پیراهن اصلی امکان‌پذیر نیست، معرفی شده‌اند. طراحی هر سه لباس با نشان باشگاه و اسپانسر اصلی روی پیراهن همراه است و بازیکنان تراکتور در تصاویر رسمی رونمایی، این کیت‌ها را به نمایش گذاشته‌اند.

تراکتور از پیراهن ‌های فصل جدید رونمایی کرد (عکس)

رونمایی از لباس‌های جدید در شرایطی انجام شده که تراکتور خود را برای فصل جدید و حضور در رقابت‌های داخلی و آسیایی آماده می‌کند. هواداران این تیم حالا علاوه بر انتظار برای شروع مسابقات، شاهد نخستین تصاویر رسمی از پیراهن‌هایی هستند که تراکتور قرار است با آنها در فصل پیش‌رو به میدان برود.

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