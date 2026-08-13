نقشه یوفا برای سرنگونی اینفانتینو
پیشنهاد جنجالی برای چرخش ریاست فیفا
ائتلاف تحت رهبری یوفا در طرحی جنجالی برای کاهش قدرت ریاست فیفا، برنامهای را دنبال میکند که بر اساس آن در صورت برکناری یا خروج جیانی اینفانتینو، کرسی ریاست فیفا به صورت دورهای میان کنفدراسیونها چرخش داشته باشد.
به گزارش ایلنا، سطوح عالی فوتبال همچنان درگیر یک جنگ داخلی ناشی از طرح فیفا فوروارد اینترپرایز باقی مانده است؛ طرحی که از آن زمان به نبردی فرسایشی برای برکناری این مقام سوئیسی-ایتالیایی تبدیل شده است. با این حال، در شرایطی که اینفانتینو بر مواضع خود پافشاری میکند، یوفا و متحدانش از هماکنون در حال برنامهریزی برای آینده هستند.
جنگجویان و رهبران برجسته دنیای فوتبال این هفته برای سوپرجام اروپا در سالزبورگ گرد هم آمدند؛ رویدادی که نشاندهنده اولین باری بود که آنها توانستند پس از بروز بحران فیفا، به صورت حضوری و گروهی با یکدیگر ملاقات کنند.
به نظر میرسد الکساندر چفرین، رئیس یوفا، جلسات متعددی را برگزار کرده است که در این میان، حضور پاتریس موتسیپی، رئیس کنفدراسیون فوتبال آفریقا، با توجه به حمایتهای قبلی CAF از اینفانتینو، بسیار بااهمیت تلقی میشود.
از جمله موضوعاتی که گفته میشود در سالزبورگ مورد بحث و بررسی قرار گرفته، برنامههایی برای بررسی حاکمیت فیفا و تدوین یک سند ارزیابی برای ترسیم ساختار و آرمانهای آینده این نهاد است.
برخی منابع این نکته را پرمعنا میدانند که این اصلاحات فقط تا سطح فیفا پیش میرود و کنفدراسیونهای قارهای را در بر نمیگیرد. این مسئله تا حدی به برنامههای مربوط به نحوه چرخش کرسی ریاست در میان نهادهای قارهای، درست مشابه اتحادیه اروپا و سایر نهادهای چندملیتی، مربوط میشود.
طرح شوم یوفا؛ پایان امپراتوری قدرت در فیفا
این اقدام اساساً به این معناست که فیفا هرگز نمیتواند رئیس دیگری با قدرت اینفانتینو یا پیشینیانش داشته باشد.
این ایده همچنین با تقویت چشمگیر بدنه اداری حول محور ریاست تکمیل خواهد شد، به طوری که ساختار آن بیشتر شبیه به یک سیستم خدمات مدنی با ساختار اداری تقویتیافته شود.
گفته میشود یوفا و متحدانش تغییر در رهبری و حاکمیت فیفا را به عنوان حداقل خواسته خود در این بحران در نظر گرفتهاند.