به گزارش ایلنا، فجر شهید سپاسی در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، جمعه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف خیبر خرم‌آباد خواهد رفت.

باشگاه فجر شهید سپاسی در آستانه این دیدار با انتشار تصویری یادبود، ضمن ادای احترام به شهدای سالن ورزشی لامرد، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت. این اقدام در شرایطی انجام شده که نماینده شیراز خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند.

دیدار خیبر خرم‌آباد و فجر شهید سپاسی نخستین مسابقه دو تیم در فصل جدید خواهد بود و ورزشگاه تختی خرم‌آباد از ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مردادماه میزبان این تقابل خواهد بود.

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