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پوستر فجر برای دیدار برابر خیبر خرم‌آباد

پوستر فجر برای دیدار برابر خیبر خرم‌آباد
کد خبر : 1825430
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در آستانه آغاز بیست‌وششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه فجر شهید سپاسی با انتشار پوستری ویژه، یاد و خاطره شهدای سالن ورزشی لامرد را گرامی داشت.

به گزارش ایلنا،  فجر شهید سپاسی در نخستین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، جمعه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی خرم‌آباد به مصاف خیبر خرم‌آباد خواهد رفت.

باشگاه فجر شهید سپاسی در آستانه این دیدار با انتشار تصویری یادبود، ضمن ادای احترام به شهدای سالن ورزشی لامرد، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت. این اقدام در شرایطی انجام شده که نماینده شیراز خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده می‌کند.

پوستر فجر برای دیدار برابر خیبر خرم‌آباد

دیدار خیبر خرم‌آباد و فجر شهید سپاسی نخستین مسابقه دو تیم در فصل جدید خواهد بود و ورزشگاه تختی خرم‌آباد از ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مردادماه میزبان این تقابل خواهد بود.

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