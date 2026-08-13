پوستر فجر برای دیدار برابر خیبر خرمآباد
در آستانه آغاز بیستوششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران، باشگاه فجر شهید سپاسی با انتشار پوستری ویژه، یاد و خاطره شهدای سالن ورزشی لامرد را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا، فجر شهید سپاسی در نخستین هفته از رقابتهای لیگ برتر فوتبال، جمعه ۲۳ مردادماه از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه تختی خرمآباد به مصاف خیبر خرمآباد خواهد رفت.
باشگاه فجر شهید سپاسی در آستانه این دیدار با انتشار تصویری یادبود، ضمن ادای احترام به شهدای سالن ورزشی لامرد، یاد و خاطره آنان را گرامی داشت. این اقدام در شرایطی انجام شده که نماینده شیراز خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آماده میکند.
دیدار خیبر خرمآباد و فجر شهید سپاسی نخستین مسابقه دو تیم در فصل جدید خواهد بود و ورزشگاه تختی خرمآباد از ساعت ۱۹:۳۰ روز جمعه ۲۳ مردادماه میزبان این تقابل خواهد بود.