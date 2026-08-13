دومین پیشنهاد بارسلونا برای جذب رودری رد شد

به گزارش ایلنا و به نقل از روزنامه تایمز، بارسا با پیشنهادی بهبودیافته به ارزش حدود ۶۰ میلیون یورو بازگشته، اما این رقم هم برای متقاعد کردن باشگاه انگلیسی جهت باز کردن درهای خروج کافی نبوده است.

سیتی همچنان روی بسته‌ای به ارزش ۷۰ میلیون یورو به همراه پاداش‌ها پافشاری می‌کند و همین موضوع بارسلونا را در راه جذب یکی از اصلی‌ترین اهداف نقل‌وانتقالاتی‌اش با شرایطی جدید مواجه کرده است.

آخرین تحولات، پرونده انتقال رودری به بارسلونا را همچنان باز نگه داشته، اما بین آنچه بارسا در حال حاضر حاضر به پرداخت آن است و آنچه منچسترسیتی انتظار دارد، فاصله وجود دارد.

پیشنهاد ۶۰ میلیون یورویی بارسلونا برای رودری رد شد

بارسلونا تا کنون دو بار برای امضای قرارداد با رودری تلاش کرده، اما هیچ‌یک از پیشنهادها نتوانسته خواسته‌های منچسترسیتی را برآورده کند.

اولین رویکرد قیمتی در حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیون یورو داشت و پس از آن بارسا با بسته‌ای ارتقایافته به ارزش تقریبی ۶۰ میلیون یورو بازگشت. پیشنهاد دوم نشان‌دهنده تلاش واضح باشگاه کاتالانی برای پیشبرد مذاکرات بود، اما سیتی بار دیگر بر موضع خود ایستادگی کرد.

بر اساس آخرین گزارش‌ها، منچسترسیتی این هافبک را حدود ۷۰ میلیون یورو به اضافه پاداش‌ها ارزش‌گذاری می‌کند. این موضع‌گیری از آن جهت بسیار جالب و مهم است که رودری وارد آخرین سال قرارداد خود شده و این یعنی در صورت عدم توافق بر سر قرارداد جدید یا انتقال، می‌تواند تابستان آینده به صورت رایگان از تیم جدا شود.

با این حال، سیتی شرایط قراردادی او را دلیلی برای پذیرش تخفیف و فروش ارزان‌تر نمی‌داند.

رودری همچنان یکی از کلیدی‌ترین بازیکنان ترکیب محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد باشگاه مصمم است مبلغی را دریافت کند که منعکس‌کننده جایگاه و تجربه او باشد.

رودری بارسلونا را می‌خواهد اما سیتی کوتاه نمی‌آید

موضع خود بازیکن می‌تواند به بخش مهمی از این داستان تبدیل شود؛ چرا که رودری تمایل زیادی به انتقال به بارسلونا دارد و چشم به بازی در نیوکمپ دوخته است.

این موضوع به بارسا روحیه می‌دهد، به‌ویژه با توجه به اینکه هافبک اسپانیایی در ۱۲ ماه پایانی قرارداد فعلی خود با منچسترسیتی قرار دارد.

بنابراین انتظار نمی‌رود علاقه بارسلونا پس از آخرین پاسخ منفی سیتی از بین برود. باشگاه پیش از این با افزایش پیشنهاد اولیه خود پایبندی‌اش را نشان داده و تمایل رودری برای این انتقال می‌تواند در صورت ادامه مذاکرات، فشار بیشتری بر سیتی وارد کند.

منچسترسیتی هیچ عجله‌ای برای عقب‌نشینی از موضع خود ندارد. گزارش‌ها همچنین این باشگاه را به خریدهای جدید در خط هافبک لینک کرده‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد آن‌ها در حال آماده‌سازی برای سناریوهای مختلف هستند و در عین حال می‌کوشند در مورد رودری، منافع خود را در هرگونه انتقال احتمالی حفظ کنند.

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