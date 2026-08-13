با حضور غمانگیز لئو
حذف تلخ اینتر میامی از لیگ کاپ
تنها چند روز پس از درگذشت غمانگیز پدرش که او را به شدت تحت تاثیر قرار داد، لئو مسی با پیراهن اینتر میامی به میادین بازگشت اما نتوانست مانع از حذف تیمش از رقابتهای لیگ کاپ شود.
به گزارش ایلنا، او که در جریان آخرین بازی مرحله گروهی لیگز کاپ در بامداد امروز بین دو نیمه وارد زمین شد، نتوانست مانع شکست ۳-۲ و حذف تیمش در دیدار برابر کلوب لئون شود.
ستاره آرژانتینی در حالی که با تشویق بیامان تماشاگران وارد زمین شد و میامی نیز با یک گل از حریف پیش بود، نتوانست موفقیت تیمش را تثبیت کند. نماینده فلوریدا در طول نیم ساعت سه گل دریافت کرد.
نایبقهرمان جهان در نامهای که پس از درگذشت پدرش در شبکههای اجتماعی منتشر کرد، از احتمال خداحافظی و پایان دوران بازیگری خود سخن گفته بود.
چهره غمگین و افت روحیه لئو در طول دقایق حضور در زمین، کاملاً گواه شرایط روحی بحرانی او پس از این داغ بزرگ بود؛ اتفاقی که حالا سایه سنگین بازنشستگی زودهنگام و احتمال خداحافظی همیشگی او از مستطیل سبز را بیش از هر زمان دیگری بر سر دنیای فوتبال انداخته است.