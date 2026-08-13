حذف تلخ اینتر میامی از لیگ کاپ

به گزارش ایلنا، او که در جریان آخرین بازی مرحله گروهی لیگز کاپ در بامداد امروز بین دو نیمه وارد زمین شد، نتوانست مانع شکست ۳-۲ و حذف تیمش در دیدار برابر کلوب لئون شود.

ستاره آرژانتینی در حالی که با تشویق بی‌امان تماشاگران وارد زمین شد و میامی نیز با یک گل از حریف پیش بود، نتوانست موفقیت تیمش را تثبیت کند. نماینده فلوریدا در طول نیم ساعت سه گل دریافت کرد.

نایب‌قهرمان جهان در نامه‌ای که پس از درگذشت پدرش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد، از احتمال خداحافظی و پایان دوران بازیگری خود سخن گفته بود.

چهره غمگین و افت روحیه لئو در طول دقایق حضور در زمین، کاملاً گواه شرایط روحی بحرانی او پس از این داغ بزرگ بود؛ اتفاقی که حالا سایه سنگین بازنشستگی زودهنگام و احتمال خداحافظی همیشگی او از مستطیل سبز را بیش از هر زمان دیگری بر سر دنیای فوتبال انداخته است.

انتهای پیام/