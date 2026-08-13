تعیین مهلت نهایی برای فروش ۱۲۰ میلیونی انزو فرناندز

به گزارش ایلنا، هافبک ملی‌پوش آرژانتینی در پنجره نقل‌وانتقالاتی تابستان امسال توجه تیم‌های زیادی را به خود جلب کرده است؛ هر دو باشگاه رئال مادرید و منچسترسیتی به عنوان مشتریان این ستاره مطرح شده‌اند.

اکنون بر اساس اطلاعات استاندارد اسپورت، باشگاه آبی‌پوشان برای پایان دادن به این پرونده طولانی‌مدت، مهلت نهایی روز جمعه ساعت ۱۷:۰۰ به وقت بریتانیا را تعیین کرده تا باشگاه‌های علاقه‌مند مبلغ ۱۲۰ میلیون پوندی درخواستی برای این بازیکنی ۲۵ ساله را پرداخت کنند.

استاندارد اسپورت پیشتر در این تابستان گزارش داده بود که چلسی برچسب قیمت ۱۲۰ میلیون پوندی روی فرناندز گذاشته است و تا این لحظه هیچ پیشنهاد رسمی برای این هافبک ارائه نشده است.

ممکن است این وضعیت تا روز جمعه تغییر کند؛ چرا که سیتی همچنان به این بازیکن علاقه‌مند است، آن هم در حالی که الیوت اندرسون را از ناتینگام فارست با رقم ۱۱۶ میلیون پوند (که در آن زمان یک رکورد در بریتانیا محسوب می‌شد) به خدمت گرفته است. همچنین تیم انزو مارسکا در حال مذاکره با لیل برای امضای قرارداد با ایوب بوعادی، پدیده ۱۸ ساله مراکشی است که در جام جهانی اخیر درخشان ظاهر شد؛ جام جهانی که فرناندز در جریان شکست ۱-۰ آرژانتین مقابل اسپانیا در فینال آن از زمین اخراج شد.

از پیشنهاد بارسا برای رودری تا خریدهای پرشمار چلسی

سیتی ممکن است از رودری، برنده توپ طلای ۲۰۲۴ که مورد توجه بارسلونا قرار گرفته، جدا شود. فابریزیو رومانو گزارش داد که این باشگاه لالیگایی روز سه‌شنبه پیشنهادی به ارزش ۶۰ میلیون یورو ارائه کرده، اگرچه اعتقاد بر این است که باشگاه انگلیسی مبلغ بیشتری می‌خواهد.

در همین حال، چلسی که خود را برای اولین فصل حضور ژابی آلونسو روی نیمکت رهبری آماده می‌کند، با امضای قرارداد ۱۱۷ میلیون پوندی با مورگان راجرز از استون ویلا، رکورد خرید اندرسون توسط سیتی را شکست. آن‌ها همچنین اخیراً ورود پپ چاواریا از رایو وایکانو را اعلام کردند تا پس از جدایی مارک کوکوریا به مقصد رئال مادرید، رقابت را در سمت چپ خط دفاعی افزایش دهند.

آبی‌پوشان علاوه بر این، دنی ولبک را از برایتون، جردن هندرسون را از ساندرلند، مارکو پالسترا را از آتالانتا و مکسنس لاکروآ را از کریستال پالاس به خدمت گرفته‌اند؛ این در حالی است که جیووانی کوندا، والنتین بارکو، امانوئل امگا و داستان ساتپایف همگی حضور خود در استمفوردبریج را نهایی کردند.

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