کشف جدید آرتتا در خط دفاعی
پدیده آکادمی توپچیها در ترکیب اصلی تثبیت شد
میکل آرتتا پس از درخشش مارلی سالمون در دیدارهای پیشفصل و تقابل با کومو، از برنامههای ویژه خود برای آینده این مدافع جوان در تیم اصلی آرسنال پرده برداشت.
به گزارش ایلنا، میکل آرتتا بر این باور است که مارلی سالمون ثابت کرده میتوان در فصل جدید لیگ برتر برای حضور در ترکیب اصلی آرسنال به او اعتماد کرد.
این مدافع ۱۶ ساله در دیدار چهارشنبه شب برابر کومو از ابتدا در ترکیب قرار گرفت و در جریان تساوی ۱-۱، یکی از بهترین بازیکنان میدان بود.
سالمون تنها بازیکن آرسنال بود که بیش از یک ساعت در زمین حضور داشت و در پست مدافع وسط عملکردی مطمئن و مسلط ارائه داد.
یک نمایش درخشان از سوی این ستاره نوجوان کاملاً به موقع بود؛ چرا که آرسنال در غیاب ویلیام سالیبا و یورین تیمبرِ مصدوم، با کمبود گزینه در خط دفاعی مواجه است.
سالمون شانس خود را برای حضور در تیم اصلی در هفتههای ابتدایی فصل به شدت افزایش داده و آرتتا نیز اشاره کرد که فرصتهای بیشتری در انتظار او خواهد بود.
آرتتا گفت: «او در کنار تیم اصلی حضور دارد.»
«ما میدانیم که شرایط موجود به چه شکل است و همین شرایط باعث شده تا او دقایق بیشتری بازی کند.»
ستایش ویژه آرتتا از هوش و شجاعت مدافع ۱۶ ساله
«اگر بازیکنان دیگری در دسترس بودند، کار برای او سختتر میشد؛ اما این به معنای عدم دسترسی او به این شانس بزرگ نیست.»
«چیزی که او در هفتههای اخیر به اثبات رسانده، این است که بازیکنی قابل اعتماد است و هر زمان بخواهیم از او استفاده کنیم، میتواند از عهده مسئولیتش برآید.»
سالمون اولین بازی رسمی خود را برای آرسنال در فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا و با ورود به عنوان بازیکن تعویضی در دیدار خارج از خانه مقابل کلوب بروژ انجام داد.
روند پیشرفت او در مقایسه با اوجگیری شگفتانگیز مکس داومن، تا حدی دور از جنجالهای رسانهای دنبال شده است.
همین که آرتتا تا این حد تمایل دارد به یک مدافع ۱۶ ساله اعتماد کند، نشاندهنده عیار بالا و ارزش این بازیکن نزد سرمربی اسپانیایی است.
آرتتا در پاسخ به این سوال که کدام یک از ویژگیهای بازی سالمون را بیشتر تحسین میکند، گفت: «قبل از هر چیز، شجاعتی که با آن بازی میکند.»
«دوم، سرعت بالای او در یادگیری. گاهی اوقات در این سن، توسعه برخی ویژگیها هفتهها و ماهها زمان میبرد.»
«اما او مسائل را خیلی سریع درک میکند. او پسری بسیار باهوش است و خودش هم این را میخواهد. او تنها ۱۶ سال دارد و برخی از حرکتهای فردی که امروز انجام داد، به نظرم استثنایی بود.»