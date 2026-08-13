مایکل کریک علت غیبت مارکوس رشفورد را توضیح داد

به گزارش ایلنا، تصور می‌شد این مهاجم پس از ۱۹ ماه دوری، به بازگشتی جذاب و پر سر و صدا با پیراهن باشگاه دوران کودکی خود نزدیک شده است.

آخرین حضور او به دسامبر ۲۰۲۴ بازمی‌گشت و پس از آن برای باقی‌مانده فصل ۲۰۲۴-۲۵ به صورت قرضی راهی استون ویلا شد.

این ملی‌پوش انگلیسی در سال ۲۰۲۵ با قرارداد قرضی دیگری به بارسلونا پیوست و پس از قرار گرفتن در لیست مازاد روبن آموریم، یک سال را در اسپانیا سپری کرد.

با وجود اینکه باشگاه لالیگایی بند خرید این بال هجومی را در اختیار داشت، تصمیم گرفت آنتونی گوردون و کریم آدیمی را از نیوکاسل و دورتموند جذب کند و راشفورد را به یونایتد بازگرداند؛ جایی که او اکنون دوباره به جمع نفرات تیم اصلی اضافه شده است.

او پس از مرخصی طولانی‌مدت به دلیل حضور در ترکیب انگلیس و صعود تا مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی، در ایرلند به هم‌تیمی‌هایش ملحق شده بود و انتظار می‌رفت دقایقی کوتاه در دوبلین برابر لیدز، رقیب دیرینه تیمش، به میدان برود. با این حال، او در کمال تعجب به طور کامل از لیست روز بازی خط خورد.

تصمیم هوشمندانه کریک برای بازگشت راشفورد

پیش از تساوی ۱-۱ شیاطین سرخ در ورزشگاه کروک پارک، کریک به شبکه MUTV گفت: «مارکوس، لیشا [مارتینز] و کوبی [مینو] هنوز کاملاً آماده نیستند. ما برای این پایان هفته از آن‌ها محافظت می‌کنیم.»

سرمربی یونایتد که پس از هدایت تیم به رتبه سوم در فصل گذشته، هدایت دائمی باشگاه را بر عهده گرفت، به نظر می‌رسید با وجود شایعاتی که او را به تیم‌های دیگر مرتبط می‌کردند، ماندن راشفورد در اولدترافورد پس از پایان پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی را تأیید کرده است.

کریک پس از بازی به شبکه ITV گفت: «او بازیکن ماست.»

«او با آمادگی عالی برگشته است. درست مثل هر بازیکن دیگری. من مدت‌هاست او را می‌شناسم؛ مارکوس کیفیت متفاوتی به ما می‌دهد. ما مشتاقانه منتظر شروع فصل جدید هستیم.»

یونایتد این پایان هفته در آخرین دیدار دوستانه پیش‌فصل خود به مصاف آث میلان تحت هدایت آموریم می‌رود و سپس فصل جدید لیگ برتر را در خانه تیم تازه صعودکرده هال سیتی آغاز خواهد کرد.

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