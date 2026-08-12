به گزارش ایلنا، تیم‌های فوتبال پاری‌سن‌ژرمن و استون ویلا از ساعت 22:30 چهارشنبه، در دیدار سوپرجام فوتبال اروپا به مصاف هم رفتند که در پایان، PSG با نتیجه 2 بر یک حریف انگلیسی خود را شکست داد و برای دومین بار پیاپی عنوان قهرمانی را کسب کرد.

در این بازی که به میزبانی ورزشگاه ردبول آره‌نا در شهر سالزبورگ برگزار شد، ابتدا خویچا کواراتسخلیا در دقیقه 20 روی پاس دزیره دوئه گلزنی کرد، اما برایان مادجو در دقیقه 45 کار را برای استون ویلا به تساوی کشاند. مادجو با گلی که به ثمر رساند، در 17 سالگی نامش را به عنوان جوان‌ترین گلزن تاریخ سوپرجام ثبت کرد.

تیم تحت هدایت لوئیز انریکه که اصلاً دوست نداشت اولین جام در فصل جدید را از دست بدهد، در نیمه دوم و با ورود عثمان دمبله به ترکیب بر حملات خود اضافه کرد؛ تا اینکه دزیره دوئه در دقیقه 61 روی پاس دمبله و با فرار از آفساید گل دوم و پیروزی‌بخش PSG را وارد دروازه حریف کرد تا این تیم فرانسوی را به قهرمانی برساند. این گل در شرایطی که به ثمر رسید که ابتدا کمک داور اعلام آفساید کرد، اما این تصمیم با دخالت VAR تغییر کرد و گل پاریسی‌ها پذیرفته شد.

قضاوت این بازی بر عهده «عمر آرتان» از سومالی بود؛ همان داوری که در فهرست داوران فیفا برای جام جهانی 2026 قرار داشت، اما عدم دریافت ویزای آمریکا، نتوانست در این مسابقات حضور پیدا کند. در واقع یوفا با انتخاب این داور غیر اروپایی، مخالفت خود را با فیفا یکبار دیگر علنی کرد. او در این دیدار به تورس، گومس و مک‌گین از استون ویلا کارت زرد نشان داد.

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