ترکیب رسمی پاریسنژرمن و استون ویلا اعلام شد؛ دوئل قهرمانان برای فتح سوپرجام اروپا
ترکیب رسمی پاریسنژرمن و استون ویلا برای دیدار امشب در سوپرجام اروپا اعلام شد.
به گزارش ایلنا، پاریسنژرمن و استون ویلا امشب در دیدار سوپرجام اروپا مقابل یکدیگر قرار میگیرند و دقایقی پیش ترکیب رسمی دو تیم برای این مسابقه مشخص شد.
پاریسنژرمن با هدایت لوئیس انریکه، ماتوی سافونوف را درون دروازه قرار داده و مارکینیوش، ویلیان پاچو، اشرف حکیمی و نونو مندس خط دفاعی این تیم را تشکیل میدهند. ویتینیا، ژائو نوس و وارن زئیر امری نیز در میانه میدان حضور دارند و دزیره دوئه، خویچا کواراتسخلیا و ابراهیم امبایه در فاز هجومی پاریسیها به میدان میروند.
ترکیب پاریسنژرمن:
ماتوی سافونوف، اشرف حکیمی، مارکینیوش، ویلیان پاچو، نونو مندس، ویتینیا، ژائو نوس، وارن زئیر امری، دزیره دوئه، خویچا کواراتسخلیا و ابراهیم امبایه.
در طرف مقابل، مارکو بیزوت دروازهبان استون ویلاست و متی کش، ویکتور لیندلوف، پائو تورس و یان ماتسن در ترکیب اصلی تیم اونای امری حضور دارند. بوبکر کامارا، ژائو گومز، جان مکگین و امیلیانو بوئندیا نیز از دیگر نفرات اصلی نماینده انگلیس هستند و یاسین اوزجان مادجو و همینگز ترکیب ۱۱ نفره ویلا را تکمیل میکنند.
ترکیب استون ویلا:
مارکو بیزوت، متی کش، ویکتور لیندلوف، جان مکگین، بوبکر کامارا، امیلیانو بوئندیا، پائو تورس، یان ماتسن، ژائو گومز، یاسین اوزجان مادجو و همینگز.
به این ترتیب دو تیم با ترکیب رسمی خود آماده نبرد برای نخستین جام اروپایی فصل خواهند شد.