به گزارش ایلنا، پاری‌سن‌ژرمن و استون ویلا امشب در دیدار سوپرجام اروپا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند و دقایقی پیش ترکیب رسمی دو تیم برای این مسابقه مشخص شد.

پاری‌سن‌ژرمن با هدایت لوئیس انریکه، ماتوی سافونوف را درون دروازه قرار داده و مارکینیوش، ویلیان پاچو، اشرف حکیمی و نونو مندس خط دفاعی این تیم را تشکیل می‌دهند. ویتینیا، ژائو نوس و وارن زئیر امری نیز در میانه میدان حضور دارند و دزیره دوئه، خویچا کواراتسخلیا و ابراهیم امبایه در فاز هجومی پاریسی‌ها به میدان می‌روند.

ترکیب پاری‌سن‌ژرمن:

ماتوی سافونوف، اشرف حکیمی، مارکینیوش، ویلیان پاچو، نونو مندس، ویتینیا، ژائو نوس، وارن زئیر امری، دزیره دوئه، خویچا کواراتسخلیا و ابراهیم امبایه.

در طرف مقابل، مارکو بیزوت دروازه‌بان استون ویلاست و متی کش، ویکتور لیندلوف، پائو تورس و یان ماتسن در ترکیب اصلی تیم اونای امری حضور دارند. بوبکر کامارا، ژائو گومز، جان مک‌گین و امیلیانو بوئندیا نیز از دیگر نفرات اصلی نماینده انگلیس هستند و یاسین اوزجان مادجو و همینگز ترکیب ۱۱ نفره ویلا را تکمیل می‌کنند.

ترکیب استون ویلا:

مارکو بیزوت، متی کش، ویکتور لیندلوف، جان مک‌گین، بوبکر کامارا، امیلیانو بوئندیا، پائو تورس، یان ماتسن، ژائو گومز، یاسین اوزجان مادجو و همینگز.

به این ترتیب دو تیم با ترکیب رسمی خود آماده نبرد برای نخستین جام اروپایی فصل خواهند شد.

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