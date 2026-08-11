به گزارش ایلنا و به نقل از بی‌بی‌سی اسپورت، وکلای ماریناکیس پس از برافراشته شدن بنری توسط هواداران کریستال پالاس، شکایتی را به اتهام افترا در دادگاه ثبت کرده‌اند. این بنر جنجالی،‌ مالک ناتینگهام فارست را در حالی نشان می‌داد که تفنگی را به سمت سر مورگان گیبس-وایت نشانه رفته بود.

هواداران این بنر را در جریان تساوی ۱ بر ۱ اوت گذشته میان دو تیم در ورزشگاه سلهرست پارک به اهتزاز درآوردند. روی این بنر این عبارت نوشته شده بود: «آقای ماریناکیس در باج‌گیری، تبانی در مسابقات، قاچاق مواد مخدر یا فساد دست ندارد.»

ماریناکیس همواره هرگونه تخلف مربوط به این اتهامات را به شدت تکذیب کرده است.

اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) در نوامبر ۲۰۲۵ کریستال پالاس را به دلیل عدم حصول اطمینان از رفتار مناسب هوادارانش متهم کرد.

این بنر به طور خاص به عنوان دلیل این اتهام قید نشده بود، با این حال، قوانین سخت‌گیرانه‌ای بر پیام‌های حاوی شعارهای افترآمیز، سیاسی یا توهین‌آمیز حاکم است.

مورگان گیبس-وایت تابستان گذشته پس از اینکه به نظر می‌رسید تاتنهام بند آزادپذیری ۶۰ میلیون پوندی قراردادش را فعال کرده، تا آستانه جدایی از ناتینگهام پیش رفت.

این ملی‌پوش انگلیسی در عوض قرارداد جدیدی را برای ماندن در سیتی گراند امضا کرد و تصمیم خود را در مصاحبه‌ای که در کنار ماریناکیس انجام داد، توضیح داد.

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