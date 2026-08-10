به گزارش ایلنا، امیدهای آرسنال برای جذب یک فوق‌ستاره و خرید بزرگ تابستانی، پس از تمدید قرارداد وینیسیوس جونیور با رئال مادرید تا ژوئن ۲۰۳۲ به یاس تبدیل شد. توپچی‌ها در جریان اختلافات و درگیری‌های قراردادی میان این ستاره برزیلی و رئال مادرید، فرصتی برای جذب او احساس کرده بودند و حتی میکل آرتتا پیام‌های شخصی متعددی برای این مهاجم ارسال کرده بود. اما ناکامی در جذب این بال تهاجمی، خلائی جدی در برنامه‌های آرتتا ایجاد کرده است؛ سرمربی آرسنال به دنبال افزودن توان تهاجمی بیشتری به ترکیبی است که اخیراً قهرمانی لیگ برتر را به دست آورده است.

گالاس حرکت به سمت رشفورد را پیشنهاد می‌کند

ویلیام گالاس معتقد است با از دست رفتن گزینه وینیسیوس، مارکوس رشفورد می‌تواند گزینه‌ای کاملاً منطقی و باکیفیت برای این باشگاه شمال لندنی باشد. این ملی‌پوش انگلیسی پس از پایان دوره حضور قرضی‌اش در بارسلونا و عدم دائمی شدن این انتقال، در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد. گالاس بر این باور است که این ستاره ۲۸ ساله، گزینه‌ای ایده‌آل برای افزودن عمق به ترکیبی است که پس از فتح جام قهرمانی لیگ برتر در فصل گذشته، باید در چند جبهه به رقابت بپردازد.

گالاس در گفت‌وگو با iPredicta درباره این وضعیت گفت: «بدون شک مارکوس راشفورد گزینه فوق‌العاده‌ای برای خط حمله آرسنال خواهد بود. به نظرم او فصل بسیار خوبی را پشت سر گذاشت و مطمئنم برخی باشگاه‌ها تلاش خواهند کرد تا از این وضعیت استفاده کنند. فکر نمی‌کنم او در منچستریونایتد بماند. مطمئن نیستم چرا هنوز کسی او را جذب نکرده است، شاید به این دلیل که قیمت پیشنهادی خیلی بالاست.»

کاپیتان سابق آرسنال در ادامه تحلیل خود با اشاره به تمایل رشفورد افزود: «او می‌خواهد منچستریونایتد را ترک کند، در غیر این صورت به صورت قرضی به بارسلونا نمی‌رفت. او تلاش خواهد کرد راه حلی برای جدایی پیدا کند تا قراردادی طولانی‌مدت با یک باشگاه بریتانیایی دیگر به امضا برساند. بنابراین اکنون سوال این است که آیا منچستریونایتد آماده فروش او هست یا خیر. این سوال اصلی است و ما باید پاسخ آن را بدانیم.»

ابهام در آینده مهاجم شیاطین سرخ

گزارش‌ها حاکی از آن است که منچستریونایتد آماده است مجوز فروش راشفورد را با مبلغی در حدود ۴۰ میلیون پوند صادر کند. این قیمت برای اکثر مشتریان اعمال می‌شود، اگرچه گفته می‌شود شیاطین سرخ مانع از هرگونه انتقال احتمالی او به رقبای مستقیم یعنی منچسترسیتی یا لیورپول خواهند شد. رشفورد فصل گذشته را به صورت قرضی در لالیگا سپری کرد، اما هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا اخیراً تأیید کرد که این باشگاه تصمیم گرفته از انتقال دائمی او صرف‌نظر کرده و به سراغ سایر گزینه‌ها برود.

فلیک با جدایی راشفورد، تمجید ویژه‌ای از این مهاجم به عمل آورد و گفت: «چیزی که درباره مارکوس می‌توانم بگویم این است که کار کردن با او برای من بسیار لذت‌بخش بود. گاهی اوقات دقیقاً نمی‌دانید چه اتفاقی برای بازیکنان قرضی می‌افتد و شرایط ما هم برای این مسئله ساده نبود. اما من واقعاً از کار کردن با او لذت بردم؛ او بازیکنی فوق‌العاده و انسانی فوق‌العاده است.»

ادامه حضور آرسنال در بازار نقل و انتقالات

در سوی دیگر، اگرچه پاسخ منفی وینیسیوس یک ناامیدی بزرگ بود، اما آرسنال پیش از این نیز در بازار نقل‌وانتقالات فعال بوده تا از حفظ قدرت رقابتی خود اطمینان حاصل کند. این باشگاه تا اینجای تابستان موفق شده قراردادهای برونو گیمارش، کریستوس تزولیس و ایلان ملیه را نهایی کند. آرتتا مصمم است تا پس از قهرمانی اخیر، تیمش دچار توقف و درجا زدن نشود و افزودن بازیکنی با تجربه رشفورد می‌تواند عمق مورد نیاز را به ترکیب اضافه کند.

توپچی‌ها برنامه فشرده‌ای در پیش دارند؛ آن‌ها ابتدا در دیدار سوپرجام (جام خیریه) به مصاف منچسترسیتی می‌روند و سپس در تاریخ ۲۱ اوت، دفاع از عنوان قهرمانی خود در لیگ برتر را مقابل کاونتری سیتی آغاز خواهند کرد. اگر آرتتا قصد دارد سلطه داخلی خود را حفظ کند، هماهنگ کردن سریع یک مهاجم جدید از اولویت‌های اصلی او خواهد بود.

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