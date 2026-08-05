رامین رضاییان از استقلال جدا شد؛ پایان همکاری ستاره ملیپوش با آبیها
رامین رضاییان، مدافع و وینگر ملیپوش استقلال، پس از کشوقوسهای فراوان و عدم توافق با مدیران باشگاه، از جمع آبیپوشان جدا شد تا یکی از مهمترین پروندههای نقلوانتقالات تابستانی فوتبال ایران بسته شود.
به گزارش ایلنا، همکاری رامین رضاییان و باشگاه استقلال به پایان رسید و این بازیکن از جمع آبیپوشان جدا شد. در حالی که طی هفتههای گذشته مذاکرات متعددی میان دو طرف برای ادامه همکاری انجام شده بود، در نهایت توافقی حاصل نشد و رضاییان تصمیم به جدایی گرفت.
رضاییان که در مدت حضورش در استقلال یکی از مهرههای تأثیرگذار این تیم محسوب میشد، با عملکرد فنی خود نقش مهمی در ترکیب آبیها ایفا کرد. با جدایی این بازیکن، استقلال باید برای پر کردن جای خالی او در ادامه فصل و بازار نقلوانتقالات برنامهریزی کند.
هنوز مقصد بعدی رامین رضاییان بهصورت رسمی اعلام نشده، اما گمانهزنیها درباره ادامه فوتبال او در خارج از ایران یا پیوستن به تیمی جدید ادامه دارد.