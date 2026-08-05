از خرید هندرسون تا علامت سوال روی سانچز

به گزارش ایلنا، کارشناس شبکه اسکای اسپورتس با تحلیل ساختار سنی ترکیب آبی‌های لندن، رویکرد مسئولان این باشگاه در بازار نقل‌وانتقالات را زیر سوال برد و گفت:

«می‌شنوم که مردم می‌گویند چلسی به بازیکنان باتجربه نیاز دارد، اما به نظر من مشکل آن‌ها کمبود بازیکنان ۳۵ ساله نبود؛ بلکه کمبود بازیکنانی در رده سنی ۲۷ و ۲۸ سال داشتند.»

«جردن هندرسون حتی سه یا چهار سال پیش هم در لیورپول شرایط سختی را تجربه می‌کرد.»

«من عاشق جردن هندرسون هستم و این یک انتقال عالی برای خودش است، اما منطق آن را برای چلسی درک نمی‌کنم.»

تغییر مسیر عجیب در سیاست نقل‌وانتقالاتی

کرگر در ادامه صحبت‌های خود به سردرگمی مدیران چلسی در سنین بازیکنان ورودی و همچنین پست حساس دروازه‌بانی اشاره کرد و افزود:

«مثل این است که آن‌ها از این رو به آن رو شده‌اند. ابتدا بازیکنان بسیار جوان خریدند و حالا سراغ بازیکنان مسن رفته‌اند، در حالی که شما به بازیکنانی در میانه‌این دو بازه سنی نیاز دارید.»

«آیا چلسی نیاز به جذب یک دروازه‌بان جدید دارد؟ این موضوع دیگر ثابت شده است و بحثی روی آن نیست، هست؟ نه، او [روبرت سانچز] گلر مورد نیاز چلسی نیست. واقعاً نیست.»

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