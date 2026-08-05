خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقد تند از سیاست‌های چلسی

از خرید هندرسون تا علامت سوال روی سانچز

از خرید هندرسون تا علامت سوال روی سانچز
کد خبر : 1822627
لینک کوتاه کپی شد.

جیمی کرگر، اسطوره لیورپول و کارشناس شبکه اسکای اسپورتس، با انتقاد شدید از رویه نقل‌وانتقالات چلسی مدعی شد که این باشگاه به جای تعادل سنی، از خرید بازیکنان بسیار جوان به سمت جذب بازیکنان مسن رفته است.

به گزارش ایلنا، کارشناس شبکه اسکای اسپورتس با تحلیل ساختار سنی ترکیب آبی‌های لندن، رویکرد مسئولان این باشگاه در بازار نقل‌وانتقالات را زیر سوال برد و گفت:

«می‌شنوم که مردم می‌گویند چلسی به بازیکنان باتجربه نیاز دارد، اما به نظر من مشکل آن‌ها کمبود بازیکنان ۳۵ ساله نبود؛ بلکه کمبود بازیکنانی در رده سنی ۲۷ و ۲۸ سال داشتند.»

«جردن هندرسون حتی سه یا چهار سال پیش هم در لیورپول شرایط سختی را تجربه می‌کرد.»

«من عاشق جردن هندرسون هستم و این یک انتقال عالی برای خودش است، اما منطق آن را برای چلسی درک نمی‌کنم.»

از خرید هندرسون تا علامت سوال روی سانچز

تغییر مسیر عجیب در سیاست نقل‌وانتقالاتی

کرگر در ادامه صحبت‌های خود به سردرگمی مدیران چلسی در سنین بازیکنان ورودی و همچنین پست حساس دروازه‌بانی اشاره کرد و افزود:

«مثل این است که آن‌ها از این رو به آن رو شده‌اند. ابتدا بازیکنان بسیار جوان خریدند و حالا سراغ بازیکنان مسن رفته‌اند، در حالی که شما به بازیکنانی در میانه‌این دو بازه سنی نیاز دارید.»

«آیا چلسی نیاز به جذب یک دروازه‌بان جدید دارد؟ این موضوع دیگر ثابت شده است و بحثی روی آن نیست، هست؟ نه، او [روبرت سانچز] گلر مورد نیاز چلسی نیست. واقعاً نیست.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نوین ایرانا

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل

خرید عطر