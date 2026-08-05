مقصد غیرمنتظره اسطوره آنفیلد مشخص شد

به گزارش ایلنا، باشگاه لیورپول در ماه مارس اعلام کرد که صلاح پس از موافقت این باشگاه با کاهش یک‌ساله مدت قراردادش برای دنبال کردن چالش جدید در باشگاهی دیگر، آنفیلد را ترک خواهد کرد.

در طول دو سال گذشته شایعاتی وجود داشت مبنی بر اینکه انتقال به عربستان سعودی با توجه به پیشنهادهای غول‌آسای مطرح‌شده، محتمل‌ترین مقصد او خواهد بود.

انتقال به لیگ حرفه‌ای عربستان یا لیگ برتر آمریکا (MLS) به عنوان گزینه‌های اصلی این تابستان به نظر می‌رسیدند، اما یاگیز صابونچی‌اوغلو، خبرنگار ترکیه‌ای، ماه گذشته مدعی شد که صلاح با بشیکتاش به توافق رسیده است.

صابونچی‌اوغلو گزارش داده بود: «بشیکتاش اولین پیشنهاد را به صلاح ارائه داد. صلاح که در ابتدا دستمزد سالانه ۱۵ میلیون یورو را طلب کرده بود، انتظارات مالی خود را برای انتقال به بشیکتاش کاهش داد. وکیل این بازیکن وارد استانبول شده است.»

او افزود: «بشیکتاش با محمد صلاح در خصوص شروط مالی به توافق رسیده است. مذاکرات در حال حاضر حول محور مدت قرارداد و حق تصویر در جریان است.»

این خبر باعث شد تا غول فوتبال ترکیه، باشگاه بشیکتاش، بیانیه‌ای تند برای تکذیب گزارش‌های مربوط به «توافق» با صلاح صادر کند و از صابونچی‌اوغلو به دلیل انتشار این خبر در ترکیه انتقاد نماید.

در بیانیه بشیکتاش آمده بود: «محتوای منتشر شده توسط این خبرنگار، در خصوص روند انتقال و شروط مطرح‌شده توسط باشگاه ما کاملاً ساختگی است.»

«این فرد مدت‌هاست که گزارش‌های پشت‌میزی و بی‌ارتباط با واقعیت را در خصوص اقدامات انتقالی باشگاه ما منتشر کرده و علناً افکار عمومی را به گمراهی می‌کشاند.»

«همان‌طور که قبلاً اعلام کرده‌ایم، دقیق‌ترین و شفاف‌ترین اطلاعات در خصوص اقدامات انتقالی تیم ما از طریق کانال‌های ارتباطی رسمی به اطلاع هواداران و افکار عمومی می‌رسد. بار دیگر محترمانه تقاضا داریم به هیچ اطلاعات یا گزارشی که از طریق کانال‌های رسمی ما اعلام نشده است اعتماد نکنید.»

شبیخون بزرگ به بشیکتاش؛ ترابزون‌اسپور پادشاه مصری را ربود

هفته گذشته طبق گزارش سانتی آئونا، خبرنگار فوت‌مرکاتو، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه تیم ترابزون‌اسپور در سوپرلیگ ترکیه از منفعل بودن بشیکتاش نهایت استفاده را برده و در آستانه هایجک این معامله است.

آئونا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ترابزون‌اسپور در آستانه هایجک معامله محمد صلاح قرار دارد. این باشگاه پس از ورود به مذاکرات پیشرفته با مدیر برنامه‌های این بازیکن، در آستانه دستیابی به توافق کامل با اوست. در نتیجه، بشیکتاش با وجود دستیابی به توافق شفاهی با ایجنت بازیکن برای قراردادی ۱+۱ ساله به ارزش سالانه ۱۰ میلیون یورو خالص به همراه ۲ میلیون یورو پاداش، مذاکرات را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده است.»

در همین زمینه، صابونچی‌اوغلو، خبرنگار ترکیه‌ای افشا کرد که ترابزون‌اسپور پیشنهادی به ارزش ۱۷ میلیون یورو در سال برای دو سال به محمد صلاح ارائه داده است.

صابونچی‌اوغلو در ایکس نوشت: «ترابزون‌اسپور با نماینده محمد صلاح دیدار کرده و پیشنهاد رسمی خود را ارائه داده است: دستمزد ۱۷ میلیون یورویی و یک قرارداد ۲ ساله»

و اکنون رومانو، کارشناس ایتالیایی و مشهور نقل‌وانتقالات، با اعلام «هیر وی گو» تأیید کرده است که صلاح با قراردادی دو ساله راهی تیم ترابزون‌اسپور ترکیه خواهد شد.

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