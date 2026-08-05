اینفانتینو مدیران ارشد فیفا را فراخواند

به گزارش ایلنا، این اقدامات پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس تحت فشار فیفا روز سه‌شنبه نیز روز سخت و تلخی را سپری کرد؛ چرا که ماتیاس گرافستروم، دبیرکل فیفا، به جدیدترین متحد اینفانتینو تبدیل شد که از برنامه‌های او برای فروش سهام تجاری جام جهانی و سایر مسابقات فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی انتقاد کرده است.

گرافستروم روز سه‌شنبه در ایمیلی داخلی به کارمندان فیفا، برنامه‌های لغوشده اینفانتینو برای فروش سهام جام جهانی را «مجموعه‌ای از رویدادهای غم‌انگیز و قابل سرزنش» خواند، در حالی که آرسن ونگر، رئیس توسعه جهانی فوتبال فیفا، خود را از این پیشنهادات دور نگه داشت و گفت که تصمیم برای کنار گذاشتن آن‌ها «کاملاً ضروری» بوده است.

پس از آنکه یوفا روز شنبه در انتقادی تند اعلام کرد که اعتماد خود را به اینفانتینو از دست داده است، فهرست فدراسیون‌های ملی که حمایت خود را از رئیس فیفا پس گرفته‌اند نیز رو به افزایش است. در چرخش جدی دیگری در روز چهارشنبه، رئیس فدراسیون فوتبال اردن علناً اینفانتینو را به «باج‌گیری» متهم کرد.

اینفانتینو که پیام‌های حمایت برخی از فدراسیون‌های ملی را در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر می‌کند، از زمان اعلام لغو تلاش‌های فیفا برای فروش سهام جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی در بامداد روز شنبه، هنوز در انظار عمومی ظاهر نشده است.

این مقام سوئیسی که قصد دارد مارس آینده دوباره در انتخابات شرکت کند، از هفته گذشته در مراکش حضور دارد؛ زمانی که در مراسم بیست‌وهفتمین سالگرد به قدرت رسیدن شاه محمد ششم شرکت کرد. مراکش به همراه اسپانیا و پرتغال میزبان مشترک جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد بود و خواهان برگزاری بازی فینال است.

علاوه بر دبیرکل فیفا و ونگر، اینفانتینو هفته گذشته از سوی دو شخصیت ارشد دیگر فیفا نیز تحت فشار قرار گرفت. کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد اینفانتینو، در اعتراض به پیشنهادات فروش سهام جام جهانی استعفا داد و سپس کوین لامور، مدیر ارشد عملیاتی فیفا، گفت که در مورد این برنامه‌ها به کارمندان «کلک زده شده» است.

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اینفانتینو ممکن است تلاش کند شخصیت‌های ارشد فیفا را متقاعد کند که می‌تواند این نهاد حاکمیتی را از جدیدترین بحران خود عبور دهد، اما حملات به مدیریت او و درخواست‌ها برای شفافیت بیشتر، در روزهای پس از فروپاشی مفتضحانه طرح‌های سری‌اش برای فروش سهام جام جهانی، فروکش نکرده است.

گرافستروم، مقام سوئدی که یکی از مدیران ارشد فیفا به شمار می‌رود، در ایمیل خود به کارمندان فیفا گفت در حالی که درک و پذیرش آشفتگی اطراف فیفا «دشوار است... افراد، لحظات بی‌ثبات و اتفاقات ناگوار می‌آیند و می‌روند».

ونگر، سرمربی سابق آرسنال، ادعا کرد قبل از انتشار گزارش‌های مربوط به فروش سهام مسابقات فیفا به سرمایه‌گذاران خصوصی در رسانه‌ها، هیچ اطلاعی از این برنامه‌ها نداشته است. او گفت که فیفا باید با «تعهد، شفافیت و سلامت» به این رشته ورزشی خدمت کند.

شاهزاده علی بن حسین، رئیس فدراسیون فوتبال اردن، پس از خنثی شدن برنامه‌های اینفانتینو برای فروش سهام جام جهانی، رئیس فیفا را به «باج‌گیری» متهم کرد. فیفا از اظهارات شاهزاده علی مطلع است و تا کنون از پاسخگویی امتناع کرده است.

شاهزاده علی ضمن تشریح مشکلات بی‌شماری که اردن طی چند ماه گذشته با آن‌ها مواجه بوده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ما در اردن به پایبندی به ارزش‌های اخلاقی افتخار می‌کنیم. ما قبلاً از او حمایت نکردیم و مطمئناً الان هم نخواهیم کرد. اما کل این وضعیت به منزله باج‌گیری است و ما از تسلیم شدن در برابر آن خودداری می‌کنیم.»

اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) در آستانه پیروی از فدراسیون فوتبال ولز برای انصراف علنی از حمایت خود از اینفانتینو قرار دارد، در حالی که مخالفت یوفا با برنامه‌های اینفانتینو مورد حمایت دو کنفدراسیون دیگر در آسیا و کونکاکاف نیز قرار گرفته است.

یوفا تأیید کرد که پس از عقب‌نشینی اینفانتینو از برنامه‌هایش، اعتماد خود را به مدیریت او از دست داده و از «معامله کثیف و پشت‌پرده» انتقاد کرد. یوفا همچنین در نامه‌ای به رئیس فیفا تأیید کرده که «فعالانه در حال بررسی» اقدام قانونی در رابطه با طرح فروش سهام است.

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با این حال، پنج شخصیت نفوذگذار فوتبال آفریقا روز چهارشنبه علناً حمایت خود را از اینفانتینو اعلام کردند. اعضای ارشد کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آفریقا (CAF)، از جمله فوزی لقجع، نایب رئیس CAF از مراکش، پشتیبانی خود را از اینفانتینو تأیید کرده‌اند.

فدراسیون‌های قطر، کویت، لبنان، سری‌لانکا و اندونزی نیز ادامه حمایت خود را از اینفانتینو اعلام کرده‌اند، در حالی که فیفا گزارشی مبنی بر اینکه اینفانتینو برای ماندن در قدرت از دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درخواست کمک کرده را «افسانه محض» خوانده و رد کرد.

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