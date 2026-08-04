هشدار کسر امتیاز به استقلال قبل از آغاز لیگ برتر
اسناد مربوط به شکایت محمود مطلقزاده نشان میدهد استقلال خوزستان برای اجرای حکم قطعی این بازیکن پیشین خود با اخطار انضباطی روبهرو شده است.
به گزارش ایلنا، کمیته وضعیت بازیکنان پیش از این در پرونده شکایت محمود مطلقزاده، استقلال خوزستان را به پرداخت مبلغ ۳۳ میلیارد و ۵۵۰ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ ریال محکوم کرده بود. دادنامه مذکور در تاریخ چهارم اسفندماه ۱۴۰۴ صادر شده، اما طبق اسناد موجود مفاد این حکم در موعد مقرر اجرا نشده است.
پس از گزارش کمیته وضعیت درباره اجرا نشدن رأی قطعی، پرونده در کمیته انضباطی بررسی شد. این کمیته با استناد به بند «الف» ماده ۸۹ مقررات انضباطی، تخلف استقلال خوزستان را محرز دانست و باشگاه را به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد. این بخش از رأی قطعی و قابل اجرا اعلام شده است.
در متن حکم تأکید شده استقلال خوزستان از زمان ابلاغ رأی، ۳۰ روز فرصت داشته تا مبلغ تعیینشده را پرداخت کند یا رضایت محمود مطلقزاده را به کمیته انضباطی ارائه بدهد. این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت اجرا نشدن دادنامه، کمیته انضباطی میتواند براساس بند «ب» ماده ۸۹ مجازات دیگری برای باشگاه در نظر بگیرد.
کسر امتیاز، سقوط به دسته پایینتر یا محرومیت از ثبتنام بازیکن جدید، مجازاتهایی هستند که در حکم به عنوان پیامد احتمالی ادامه پیدا کردن عدم اجرای رأی ذکر شدهاند. البته براساس مدارک منتشرشده، هنوز هیچکدام از این مجازاتها علیه استقلال خوزستان صادر نشده و اعمال آنها به تصمیم بعدی کمیته انضباطی بستگی دارد.
در نامه دیگری، رئیس کمیته وضعیت بازیکنان، تصویر دادنامه و درخواست محمود مطلقزاده برای اجرای بند «ب» ماده ۸۹ را به رئیس کمیته انضباطی ارسال کرده است. این نامه نشان میدهد بازیکن سابق استقلال خوزستان خواهان اجرای ضمانتهای انضباطی مربوط به پرداخت نشدن طلب خود شده و پرونده برای بررسی و صدور دستور مقتضی در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفته است.
استقلال خوزستان همزمان در حال تأمین منابع مالی برای تسویه بدهیهای داخلی و خارجی و رفع محدودیت نقلوانتقالاتی خود است. مدیران باشگاه برای جلوگیری از صدور حکم جدید باید مطالبات مطلقزاده را پرداخت کنند یا رضایت او را به دست بیاورند تا این پرونده نیز پیش از شروع فصل جدید بسته شود.