در دیداری دوستانه گلگهر مغلوب فجر سپاسی شد
فجر سپاسی شیراز در دیداری تدارکاتی بر گلگهر سیرجان غلبه کرد.
به گزارش ایلنا، تیمهای فوتبال گلگهر سیرجان و فجر سپاسی شیراز که تمرینات خود را در تهران دنبال میکنند، عصر امروز (سهشنبه) در دیداری دوستانه مقابل هم صفآرایی کردند که این بازی با برتری یک بر صفر فجریها خاتمه یافت.
یادگار رستمی تنها گل این دیدار را در دقیقه 50 به ثمر رساند.
فجر سپاسی در هفته اول لیگ برتر میهمان خیبر خرمآباد خواهد بود و گلگهر سیرجان در چارچوب بازیهای همین هفته از نساجی مازندران پذیرایی میکند.