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محمد صلاح در آستانه پیوستن به ترابزون‌اسپور!

محمد صلاح در آستانه پیوستن به ترابزون‌اسپور!
کد خبر : 1822432
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محمد صلاح در آستانه پیوستن به ترابزون‌اسپور قرار گرفته و به نظر می‌رسد تنها یک بند از قرارداد، میان ستاره مصری و رسمی شدن این انتقال فاصله انداخته است.

به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره سابق لیورپول، به یک قدمی حضور در ترابزون‌اسپور رسیده است؛ انتقالی که گفته می‌شود با قراردادی دو ساله در پنجره نقل‌وانتقالات تابستانی نهایی خواهد شد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، صلاح با شرایط کلی قرارداد به توافق رسیده و تنها تصویب یک بند نهایی از سوی مدیران ترابزون‌اسپور باقی مانده تا این انتقال به صورت رسمی اعلام شود.

یاعیز سابونجواغلو، خبرنگار سرشناس ترکیه، فاش کرده که بند مورد نظر به درآمد حاصل از فروش محصولات تجاری مرتبط با نام محمد صلاح اختصاص دارد. طبق این بند، ستاره مصری ۲۰ درصد از درآمد فروش محصولاتی را که با نام و برند او عرضه می‌شوند، دریافت خواهد کرد.

همین شرط پیش‌تر باعث شد مذاکرات صلاح با بشیکتاش به بن‌بست برسد؛ باشگاهی که اگرچه بر سر اغلب مفاد قرارداد با این بازیکن به توافق رسیده بود، اما حاضر به پذیرش این درخواست نشد.

در هفته‌های اخیر مقصد آینده صلاح بارها تغییر کرده است. ابتدا نام او به عنوان گزینه بشیکتاش مطرح شد، اما پیچیده شدن مذاکرات باعث توقف این انتقال شد. در ادامه نیز فدراسیون فوتبال عربستان پیشنهادی برای جذب این بازیکن ارائه کرد، اما گفته می‌شود صلاح ترجیح داده فوتبالش را در سوپرلیگ ترکیه ادامه دهد.

در صورت نهایی شدن این انتقال، ترابزون‌اسپور هفتمین باشگاه دوران حرفه‌ای محمد صلاح خواهد بود. او پیش از این پیراهن المقاولون مصر، بازل سوئیس، فیورنتینا و رم ایتالیا، چلسی و لیورپول انگلیس را به تن کرده است.

بدون تردید موفق‌ترین دوران حرفه‌ای صلاح در لیورپول رقم خورد؛ جایی که از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۶ حضور داشت و طی ۹ فصل، دو قهرمانی لیگ برتر انگلیس، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا، سوپرجام اروپا، لیگ اروپا و جام باشگاه‌های جهان را با قرمزهای آنفیلد به دست آورد.

 

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