جام باشگاههای فوتسال آسیا در تقویم AFC درج شد
وعده رئیس ایرانی جام باشگاههای فوتسال آسیا تا آذر ماه سال آینده عملی میشود.
به گزارش ایلنا، مسابقات جام باشگاههای فوتسال آسیا آخرین بار در سال 2019 برگزار شد و چند سال به دلیل شیوع کرونا، از دستور کار کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) خارج شد.
با وجود ریاست مهدی تاج بر کمیته فوتسال و فوتبال ساحلی AFC، اهالی فوتسال کشورمان از برگزار نشدن مسابقات باشگاهی آسیا پس از پایان چالش کرونا گلایه کردند. تاج هر بار، وعدههایی بابت برگزاری این رقابتها میداد که عملی نمیشد.
آخرین بروزرسانی تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا اما نشان میدهد که بازیهای جام باشگاههای فوتسال آسیا در آن گنجانده شده و از ششم تا یازدهم دسامبر سال 2027 (15 تا 20 آذر 1406) برگزار میشود.
کمیته فوتسال پیشتر اعلام کرده بود که گیتیپسند اصفهان، قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتسال در بازیهای آسیایی شرکت میکند.
گیتیپسند، مس سونگون ورزقان، فولاد ماهان اصفهان و تأسیسات دریایی تهران از کشورمان، سابقه قهرمانی در فوتسال باشگاهی آسیا را در کارنامه دارند.