وداع باشکوه طرفداران میلان با فرانکو بارزی(عکس)

به گزارش ایلنا، مراسم خاکسپاری فرانکو بارزی صبح سه‌شنبه در کلیسای «سن‌آمبروجو» شهر میلان برگزار شد. بارزی که هفته گذشته در ۶۶ سالگی درگذشت، از سال گذشته و پس از تشخیص ندول‌های ریوی تحت درمان قرار داشت.

در این مراسم، جمعی از هم‌تیمی‌های سابق، دوستان و چهره‌های برجسته فوتبال از جمله پائولو مالدینی، مارکو فن‌باستن، دژان ساویچویچ و دانیله ماسارو حضور داشتند تا با یکی از بزرگ‌ترین اسطوره‌های تاریخ میلان وداع کنند.

هزاران هوادار روسونری نیز خیابان‌های اطراف کلیسا را مملو از جمعیت کردند و با در دست داشتن پرچم‌ها، بنرها، اجرای سرودها و روشن کردن آتش‌بازی، فضایی شبیه به سکوهای «کوروا سود» ورزشگاه سن‌سیرو به وجود آوردند.

روی یکی از بنرهای بزرگ هواداران نوشته شده بود: «اسطوره، جاودانه، پرچمی بی‌همتا که هرگز از اهتزاز نمی‌ایستد؛ خداحافظ کاپیتان.» همچنین هواداران با سر دادن نام بارزی و آوازهایی که سال‌ها در سن‌سیرو برای او خوانده بودند، آخرین ادای احترام خود را به کاپیتان افسانه‌ای میلان انجام دادند.

با این حال، فضای احساسی مراسم در مقطعی رنگ اعتراض به خود گرفت. جری کاردیناله، مالک باشگاه میلان، هنگام ورود و همچنین پس از پایان مراسم و در زمان گفت‌وگو با خبرنگاران، با سوت‌های اعتراضی و شعارهای بخشی از هواداران مواجه شد. معترضان بار دیگر از مالک آمریکایی خواستند سهام باشگاه را واگذار کرده و از میلان جدا شود.

پائولو اسکارونی، رئیس باشگاه میلان، و جوزپه سالا، شهردار شهر میلان، نیز هنگام حضور در مراسم با اعتراض‌هایی از سوی برخی هواداران روبه‌رو شدند.

این اتفاق در حالی رخ داد که بارزی تا آخرین روزهای زندگی خود به عنوان نایب‌رئیس افتخاری میلان در کنار باشگاه فعالیت می‌کرد و در دوران مالکیت کاردیناله نیز یکی از چهره‌های شاخص روسونری به شمار می‌رفت. با وجود این حواشی، مراسم تشییع فرانکو بارزی بیش از هر چیز صحنه وداع باشکوه فوتبال ایتالیا با یکی از ماندگارترین اسطوره‌های تاریخ این ورزش بود.

انتهای پیام/