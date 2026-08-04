آنتونی تیلور مدیر توسعه داوران فوتبال ترکیه شد
فدراسیون فوتبال ترکیه در اقدامی بیسابقه برای تحول در سطح داوری این کشور، با آنتونی تیلور، داور سرشناس و باتجربه انگلیسی به توافق رسید.
به گزارش ایلنا، تیلور که از برجستهترین داوران دنیای فوتبال محسوب میشود، رسماً فعالیت خود را به عنوان مدیر داوران نخبه در کمیته مرکزی داوران ترکیه (MHK) آغاز کرد.
کمیته مرکزی داوران فدراسیون فوتبال ترکیه با امضای این قرارداد همکاری استراتژیک، گام بلندی برای ارتقای سطح کیفی قضاوت در لیگهای خود برداشته است. آنتونی تیلور که سالها به عنوان داور تراز اول در اتحادیه فوتبال انگلیس فعالیت کرده و از سال ۲۰۱۳ در لیست داوران بینالمللی فیفا حضور دارد، حالا قرار است تجربیات گرانبهای خود را در اختیار فوتبال ترکیه قرار دهد.
تیلور که به عنوان یکی از باثباتترین داوران تاریخ لیگ برتر انگلیس شناخته میشود، کارنامه پربار و درخشانی در عرصه بینالمللی دارد. قضاوت در فینال لیگ اروپا (۲۰۲۳)، فینال جام جهانی باشگاهها (۲۰۲۳)، فینال لیگ ملتهای اروپا (۲۰۲۱) و فینال سوپرجام اروپا (۲۰۲۰) تنها بخشی از افتخارات این داور ۵۱ ساله است. او همچنین در تورنمنتهای معتبری همچون جام جهانی و جام ملتهای اروپا بارها مسابقات حساس و سرنوشتسازی را سوت زده است.
در همین حال، فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرد که تیلور در نقش جدید خود به عنوان مدیر داوران نخبه، مسئولیتهای کلیدی متعددی را بر عهده خواهد داشت. برنامهریزی برای توسعه فنی داوران سطح اول، تقویت سیستمهای ارزیابی عملکرد، تدوین برنامههای آموزشی مدرن و ارتقای استراتژیهای داوری مطابق با استانداردهای یوفا و فیفا، از جمله وظایف اصلی او در این پست مدیریتی خواهد بود.
مقامات فدراسیون فوتبال ترکیه بر این باورند که دانش بینالمللی و تجربه حضور تیلور در بالاترین سطوح فوتبال جهان، میتواند کمک شایانی به پیشرفت داوران ترک و کاهش حواشی داوری در این کشور کند. آنها ابراز امیدواری کردند که حضور این داور صاحبنام انگلیسی، سرآغاز فصلی نو و شکوفایی برای داوری فوتبال در ترکیه باشد.