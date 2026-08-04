توافق شفاهی رودری با رئال مادرید
رودری هر پیشنهادی به جز رئال مادرید را کنار گذاشته و گفته میشود برای پیوستن به جمع کهکشانیها با این باشگاه به توافق شفاهی رسیده است.
به گزارش ایلنا، رودریگو هرناندز (رودری) پس از قهرمانی با تیم ملی اسپانیا در جام جهانی و کسب عنوان بهترین بازیکن مسابقات، تنها یک مقصد را برای ادامه دوران حرفهای خود در نظر گرفته است: رئال مادرید.
بر اساس گزارش EsRadio، این هافبک اسپانیایی تصمیم خود را هم به مدیران رئال مادرید و هم به باشگاه منچسترسیتی اعلام کرده و از همین رو، باشگاه انگلیسی سایر مشتریان او از جمله پاریسنژرمن و بارسلونا را در جریان این موضوع قرار داده است. گفته میشود هر دو باشگاه پس از پیگیری وضعیت رودری، با پاسخ منفی سیتی مواجه شدهاند.
در همین حال، این گزارش مدعی است رئال مادرید و رودری به توافقی شفاهی دست یافتهاند و تنها مرحله باقیمانده، نهایی شدن جزئیات انتقال میان دو باشگاه است. مبلغ این انتقال بین ۶۵ تا ۷۵ میلیون یورو و بسته به بندهای پاداش متغیر خواهد بود. همچنین ادعا شده که خود رودری نیز تلاش میکند شرایط را برای کاهش مبلغ انتقال و تسهیل این توافق فراهم کند.
این علاقه، موضوع تازهای نیست. تمایل رودری برای پوشیدن پیراهن رئال مادرید از مدتها قبل مطرح بوده و حتی در جریان انتخابات ریاست باشگاه، انریکه ریکلمه وعده جذب این بازیکن را داده بود؛ بهطوری که در صورت پیروزی او در انتخابات، رودری میتوانست زودتر راهی سانتیاگو برنابئو شود.
از سوی دیگر، زمزمههای حضور این ملیپوش اسپانیایی در رئال مادرید از تابستان گذشته نیز شنیده میشد و حالا به نظر میرسد این انتقال بیش از هر زمان دیگری به واقعیت نزدیک شده است.
در پایان، با کمتر از یک ماه باقیمانده تا بسته شدن پنجره نقلوانتقالات، گزارشها حاکی از آن است که اگر اتفاق غیرمنتظرهای رخ ندهد، رودری فصل آینده را با پیراهن رئال مادرید آغاز خواهد کرد.