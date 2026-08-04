به گزارش ایلنا، باشگاه گل‌گهر با انتشار اطلاعیه‌ای، از قطعی شدن جدول نهایی فصل گذشته لیگ برتر پس از اعلام رأی کمیته استیناف خبر داد.

بر اساس جدول نهایی، گل‌گهر با کسب امتیازی برابر با تراکتور و سپاهان، تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه چهارم رقابت‌ها قرار گرفت و از رسیدن به رتبه‌های بالاتر بازماند.

همچنین با اعمال آرای نهایی، اختلاف امتیازی گل‌گهر با پرسپولیس به پنج امتیاز و با چادرملو به هفت امتیاز افزایش یافته است.

بدین ترتیب، جدول فصل گذشته لیگ برتر به صورت رسمی نهایی و ثبت شد و جایگاه تمامی تیم‌ها برای همیشه در سوابق این فصل تثبیت شد.

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