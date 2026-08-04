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اطلاعیه گل‌گهر بعد از قطعی شدن جدول لیگ

اطلاعیه گل‌گهر بعد از قطعی شدن جدول لیگ
کد خبر : 1822400
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باشگاه گل‌گهر سیرجان پس از اعلام رأی کمیته استیناف و قطعی شدن جدول فصل گذشته لیگ برتر، با انتشار تصویری به جایگاه نهایی خود واکنش نشان داد و بر هم‌امتیاز بودن با تراکتور و سپاهان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا،  باشگاه گل‌گهر با انتشار اطلاعیه‌ای، از قطعی شدن جدول نهایی فصل گذشته لیگ برتر پس از اعلام رأی کمیته استیناف خبر داد.

بر اساس جدول نهایی، گل‌گهر با کسب امتیازی برابر با تراکتور و سپاهان، تنها به دلیل تفاضل گل کمتر در جایگاه چهارم رقابت‌ها قرار گرفت و از رسیدن به رتبه‌های بالاتر بازماند.

اطلاعیه گل‌گهر بعد از قطعی شدن جدول لیگ

همچنین با اعمال آرای نهایی، اختلاف امتیازی گل‌گهر با پرسپولیس به پنج امتیاز و با چادرملو به هفت امتیاز افزایش یافته است.

بدین ترتیب، جدول فصل گذشته لیگ برتر به صورت رسمی نهایی و ثبت شد و جایگاه تمامی تیم‌ها برای همیشه در سوابق این فصل تثبیت شد.

 

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