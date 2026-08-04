خشم پنهان فلیک از اظهارات جنجالی فران تورس

به گزارش ایلنا، گزارش‌های مطبوعاتی از واکنش تند هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، به صحبت‌های اخیر فران تورس پرده برداشته‌اند. تورس که تا سال ۲۰۲۷ با بارسا قرارداد دارد، با اعتراف به اینکه نمی‌داند دوباره پیراهن این تیم را به تن خواهد کرد یا خیر، آتش شایعات جدایی‌اش را شعله‌ور کرد.

این بازیکن در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی با لحنی چالش‌برانگیز گفت: «بارسلونا باید ثابت کند که من را می‌خواهد. آن‌ها می‌توانند بیایند و مذاکره کنند و در نهایت ما درباره همه چیز صحبت خواهیم کرد.» وی در ادامه افزود: «در حال حاضر تنها چیزی که می‌دانم این است که باید روز دوازدهم در تمرینات حاضر باشم. در فوتبال همه چیز در یک دقیقه تغییر می‌کند، پس باید برای هر اتفاقی آماده باشم. من قرارداد دارم، اما هیچ‌کس از آینده خبر ندارد و هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ام.»

به گزارش نشریه معتبر «مارکا»، این جملات به هیچ عنوان به مذاق هانسی فلیک خوش نیامده است. سرمربی آلمانی، تورس را بخش مهمی از برنامه‌های تهاجمی خود برای فصل پیش‌رو می‌دانست و روی او حساب کرده بود. اگرچه فلیک از این رفتار آزرده‌خاطر شده، اما به عنوان یک مربی باتجربه می‌داند که نوسانات در بازار نقل و انتقالات اجتناب‌ناپذیر است.

زمان‌بندی این اظهارات نیز بسیار معنادار است؛ چرا که پاری‌سن‌ژرمن به شدت وضعیت تورس را زیر نظر دارد. اگرچه هنوز پیشنهاد رسمی از سوی پاریسی‌ها ارائه نشده، اما مدیریت بارسلونا خود را برای دریافت یک پیشنهاد سنگین در روزهای آتی آماده کرده است.

در همین حال، آنچه بیش از همه باعث دلخوری مدیران بارسا شده، روشِ تورس برای بیان اعتراض است. آن‌ها معتقدند اگر این بازیکن تردیدی درباره آینده‌اش داشت، باید آن را به صورت مستقیم با باشگاه در میان می‌گذاشت، نه اینکه از طریق رسانه‌ها به مدیریت فشار بیاورد. برخی در باشگاه بر این باورند که این صحبت‌ها، اهرم فشاری برای بهبود مفاد قرارداد فعلی اوست.

در حال حاضر موضع فلیک روشن است: او خواهان حفظ تورس است. با این حال، آینده این مهاجم اکنون به یکی از چالش‌های اصلی باشگاه تبدیل شده و همه چیز به روزهای آینده و حرکت احتمالی پاری‌سن‌ژرمن بستگی دارد.

انتهای پیام/