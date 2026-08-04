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مسی ۸۰ هزار یورو به آسیب‌دیدگان آتش‌سوزی مادرید اهدا کرد

مسی ۸۰ هزار یورو به آسیب‌دیدگان آتش‌سوزی مادرید اهدا کرد
کد خبر : 1822393
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ایزابل دیاز آیوسو، رئیس دولت محلی مادرید، با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از این اقدام ستاره آرژانتینی تقدیر کرد.

به گزارش ایلنا، آیوسو در پست خود اعلام کرد که لئو مسی این مبلغ را برای بازسازی منطقه سیرا اوئسته مادرید اختصاص داده است؛ یکی از مناطقی که در کنار چند نقطه دیگر، بیشترین آسیب را از آتش‌سوزی‌های ویرانگر هفته‌های اخیر دیده است.

رئیس جامعه مادرید علاوه بر اعلام این خبر، از بازیکن اینتر میامی و ستاره سابق بارسلونا قدردانی کرد و نوشت: «می‌خواهم از او تشکر کنم و بگویم مردم مادرید امیدوارند به‌زودی دوباره او را بپذیرند تا تشویقی را که سزاوارش است، نثارش کنند.»

این اقدام خیرخواهانه مسی در شرایطی انجام شده که آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق مختلف مادرید خسارات سنگینی به بار آورده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

 

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