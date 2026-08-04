ژابی آلونسو: هنوز تصمیمی درباره آینده مودریک ندارم
ژابی آلونسو، سرمربی چلسی، اعلام کرد هنوز تصمیم نهایی درباره آینده میخایلو مودریک گرفته نشده، اما این وینگر اوکراینی پس از پایان محرومیتش میتواند در دیدارهای پیشفصل برای آبیها به میدان برود.
به گزارش ایلنا، میخایلو مودریک که پس از پذیرش درخواست تجدیدنظر، مجوز بازگشت به فوتبال را دریافت کرده، بهتازگی تمریناتش را با چلسی از سر گرفته و حالا کادر فنی قصد دارد شرایط او را بهدقت ارزیابی کند.
آلونسو روز سهشنبه و در آستانه دیدار دوستانه چلسی مقابل یوونتوس در هنگکنگ درباره وضعیت این بازیکن گفت: «هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است. همه چیز خیلی سریع اتفاق افتاد و در حال حاضر مهمترین موضوع برای ما خودِ مودریک بود؛ اینکه دوباره احساس کند عضوی از تیم است و به فضای گروه بازگشته است.»
او ادامه داد: «باید شرایطش را بررسی کنیم. پرونده مودریک متفاوت است و لازم است با حساسیت و دقت با آن برخورد کنیم.»
مودریک، ملیپوش ۲۵ ساله اوکراین، پس از مثبت شدن نمونه دوپینگش در سال ۲۰۲۴ بهدلیل وجود مقدار اندکی از ماده ممنوعه «ملدونیوم»، با چهار سال محرومیت روبهرو شده بود. با این حال، پس از اعتراض به دادگاه حکمیت ورزش (CAS) و تغییر قوانین در این فاصله، مشخص شد اگر همین نتیجه امروز ثبت میشد، اساساً پروندهای علیه او تشکیل نمیشد و به همین دلیل اجازه بازگشت به میادین را به دست آورد.
این وینگر از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون در هیچ مسابقهای به میدان نرفته و در هفتههای اخیر گمانهزنیهایی درباره احتمال انتقال قرضی یا حتی جدایی دائمی او از چلسی مطرح شده بود.
آلونسو در پاسخ به این سؤال که آیا مودریک میتواند مقابل یوونتوس بازی کند، گفت: «بله، این احتمال وجود دارد. تمرین روز گذشته بیشتر برای بازگشت روحی و احساسی او به جمع تیم بود تا ارزیابی آمادگی بدنیاش. شاید حضور ۹۰ دقیقهای برایش زود باشد، اما میتواند در فهرست مسابقه قرار بگیرد.»
سرمربی اسپانیایی چلسی همچنین درباره خرید جدید این تیم گفت: «مشتاق استقبال از جردن هندرسون هستیم، اما باید وضعیت مصدومیتی که پشت سر گذاشته را بررسی کنیم تا مشخص شود چه زمانی به آمادگی کامل خواهد رسید.»
هندرسون، هافبک باتجربه انگلیسی، روز دوشنبه با انتقالی از برنتفورد به چلسی پیوست و بهزودی تمریناتش را با آبیهای لندن آغاز خواهد کرد.