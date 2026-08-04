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جسی بیسیو رسماً به بارسلونا پیوست

جسی بیسیو رسماً به بارسلونا پیوست
کد خبر : 1822390
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باشگاه بارسلونا با انتشار بیانیه‌ای رسمی از جذب جسی بیسیو، وینگر بلژیکی کلوب بروژ، خبر داد.

به گزارش ایلنا، جسی بیسیو روز سه‌شنبه با حضور خوان لاپورتا، رئیس باشگاه، قرارداد خود را در دفتر باشگاه امضا کرد. این مراسم نخستین حضور عمومی لاپورتا پس از بهبودی از آریتمی قلبی بود؛ عارضه‌ای که طی روزهای اخیر فعالیت‌های او را محدود کرده و حتی باعث غیبتش در اردوی پیش‌فصل تیم در انگلیس شده بود.

بیسیو از جمعه گذشته به اردوی تیم نخست بارسلونا در انگلیس پیوسته و زیر نظر هانسی فلیک در کمپ سنت جورج پارک تمرین کرده بود. او پس از پایان اردو، دوشنبه همراه سایر بازیکنان به بارسلونا بازگشت.

کادر فنی در جریان این اردو فرصت یافت تا از نزدیک عملکرد یکی از خریدهای مهم تابستانی را ارزیابی کند. این وینگر جوان در آخرین جلسات تمرینی پیش از آغاز فصل، آمادگی خود را نشان داد و توانست به‌سرعت با فضای رختکن هماهنگ شود. عملکرد او در تمرینات رضایت کادر فنی را جلب کرد.

بیسیو اعلام کرده پیش از انتقال با هانسی فلیک در ارتباط بوده و آماده است در هر نقشی که مربی آلمانی برایش در نظر بگیرد، به میدان برود. این بازیکن به‌طور رسمی در فهرست بارسلونا اتلتیک ثبت شده، اما برنامه باشگاه این است که او به‌صورت مستمر در تمرینات تیم نخست حضور داشته باشد.

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