شایعه تعویق دوباره لیگ برتر تکذیب شد
با وجود انتشار شایعاتی درباره تغییر دوباره زمان آغاز لیگ برتر، پیگیریها نشان میدهد مسابقات فصل ۰۶-۱۴۰۵ طبق برنامه از ۲۳ مرداد آغاز خواهد شد و سازمان لیگ قصدی برای اعمال تعویق جدید ندارد.
به گزارش ایلنا، در روزهای اخیر اخباری درباره احتمال تعویق دوباره آغاز فصل بیستوششم لیگ برتر فوتبال ایران منتشر شد، اما بررسیها نشان میدهد این موضوع در حد شایعه بوده و برنامه فعلی مسابقات تغییری نخواهد کرد.
بر اساس اطلاعات بهدستآمده، سازمان لیگ با توجه به فشردگی تقویم مسابقات، تصمیم دارد رقابتها را مطابق برنامه اعلامشده از ۲۳ مرداد آغاز کند و در حال حاضر هیچ برنامهای برای به تعویق انداختن دوباره فصل وجود ندارد.
افزایش تعداد تیمهای لیگ برتر به ۱۸ تیم، همزمانی مسابقات با لیگ نخبگان آسیا، لیگ قهرمانان آسیا، بازیهای ناگویا و همچنین جام ملتهای آسیا، باعث شده تقویم فصل جدید با محدودیت زمانی جدی روبهرو شود. به همین دلیل، سازمان لیگ ناچار است بخش قابل توجهی از مسابقات را با فاصله زمانی کوتاه و بهصورت فشرده برگزار کند.
بر همین اساس، دیدارهای فصل جدید در بازههای زمانی نزدیک به یکدیگر برگزار خواهد شد تا امکان اجرای کامل برنامه مسابقات در موعد مقرر فراهم شود.
در حال حاضر تنها برنامه سه هفته ابتدایی لیگ منتشر شده است و مسئولان سازمان لیگ قصد دارند پس از برگزاری قرعهکشی لیگ نخبگان آسیا، برنامه هفتههای بعدی را نیز اعلام کنند.
گفتنی است آغاز لیگ بیستوششم در ابتدا برای ۱۶ مرداد برنامهریزی شده بود، اما با درخواست شماری از باشگاهها برای در اختیار داشتن زمان بیشتر جهت آمادهسازی، شروع مسابقات یک هفته به تعویق افتاد و تاریخ ۲۳ مرداد بهعنوان زمان رسمی آغاز فصل جدید تعیین شد.