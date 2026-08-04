ونگر علیه نقشه پرحاشیه رئیس فیفا سکوتش را شکست

به گزارش ایلنا، اظهارات سرمربی سابق آرسنال پس از یک هفته بررسی‌های دقیق و شدید پیرامون پیشنهاد اینفانتینو برای تأسیس «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FFE) و واگذاری ۲۰ درصد از سهام آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی مطرح شد.

این طرح با مخالفت شدیدی مواجه شد؛ به طوری که سه کنفدراسیون قاره‌ای آن را به طور کامل رد کردند و یوفا حتی تا جایی پیش رفت که تهدید کرد در صورت پیشبرد این برنامه، جام جهانی و سایر مسابقات فیفا را تحریم خواهد کرد.

ونگر با تصریح این موضوع که قصد ندارد مانند کارلوس کوردیرو، مشاور ارشد فیفا، از سمت خود استعفا دهد، خود را از طرح FFE دور نگه داشت. او بر باور خود مبنی بر نقش فیفا در خدمت به فوتبال با «تعهد و شفافیت» تاکید کرد.

این مربی فرانسوی در بیانیه خود توضیح داد: «رویدادهای اخیر فیفا مستلزم شفاف‌سازی از سوی من است... من در این طرح استراتژیک نقشی نداشتم و اولین بار از طریق گزارش‌های رسانه‌ها از این پروژه مطلع شدم.»

«تصمیم برای لغو این پروژه کاملاً ضروری و غیرقابل بحث بود، زیرا من عمیقاً به فیفایی مستقل اعتقاد دارم که با تعهد، شفافیت و سلامت به فوتبال خدمت کند.»

طغیان علیه شاهکار مالی رئیس؛ از تهدید یوفا تا برائت ونگر

او همچنین وظایف و مسئولیت‌های خود را تشریح کرد که شامل نظارت بر تحلیل داده‌ها، آموزش‌های آنلاین، توسعه فوتبال پایه از طریق ۶۰ آکادمی و فعالیت به عنوان مشاور فنی در ایفاب (IFAB) می‌شود.

موضع‌گیری ونگر در میان موج فزاینده قطع حمایت فدراسیون‌های فوتبال اروپا از اینفانتینو صورت می‌گیرد.

مشخص شده است که اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) در حال نگارش نامه‌ای به فیفا است تا بر موضع جدید و رسمی خود مبنی بر لغو حمایت از اینفانتینو تاکید کند، در حالی که فدراسیون فوتبال ولز پیش از این به صورت علنی لغو حمایت خود را اعلام کرده است.

این اقدامات پس از بیانیه روز شنبه یوفا رخ می‌دهد؛ جایی که یوفا ضمن استقبال از کنار گذاشتن طرح FFE، اعلام کرد که «اعتماد خود را به مدیریت اینفانتینو از دست داده است».

نگرانی‌ها به گروه باشگاه‌های فوتبال اروپا (EFC) نیز سرایت کرده است، به‌طوری که گفته می‌شود اعضای آن مستقیماً با فیفا تماس گرفته‌اند. آن‌ها نگران بودند که طرح FFE—که هدف آن پوشش هزینه‌های جام باشگاه‌های جهان بود—به‌طور ملموسی بر توافقات موجود میان EFC و فیفا در زمینه حق پخش مسابقات مشترک تأثیر منفی بگذارد.

اتهام بزرگ فریبکاری به اینفانتینو

در حال حاضر، فیفا هیچ توافق‌نامه مشخصی با EFC برای برگزاری جام باشگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۹ ندارد.

حواشی پیرامون اینفانتینو زمانی عمیق‌تر شد که کوین لامور، مدیر ارشد عملیاتی فیفا، روز جمعه گذشته اعلام کرد کارمندان این نهاد حاکمیتی بین‌المللی توسط رئیس خود «مورد فریب قرار گرفته‌اند».

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