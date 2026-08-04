انـر والنسیا در رادار غول آرژانتین

به گزارش ایلنا، وب‌سایت «ال اینترانسیخنته» گزارش داد که رودولفو آروابارنا، سرمربی تیم، فهرستی از مهاجمان مدنظر خود را به خوان رومان ریکلمه، رئیس باشگاه بوکاجونیورز تحویل داده که نام برترین گلزن تاریخ تیم ملی اکوادور—که اخیراً در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز حضور داشته—در آن به چشم می‌خورد.

در رادیو «AM 650 Somos Argentina» نیز درباره احتمال حضور این مهاجم سه‌رنگ (لقب تیم ملی اکوادور) بحث و گفتگو شد.

نیاز مبرم به جذب یک مهاجم تراز اول، پس از مصدومیت آدام باریرو و عملکرد ضعیف سایر گزینه‌های خط هجوم، به موضوعی بسیار مهم تبدیل شد و کادر فنی را بر آن داشت تا مشخصات دقیقی را تعیین کند: یک مهاجم نوک با تجربه بین‌المللی و توانایی ارائه عملکرد قوی.

والنسیا که قراردادش با پاچوکا به پایان رسیده، به دلیل تجربه حضور در لیگ‌های اروپایی و بازی در جام جهانی، کاملاً با این ویژگی‌ها همخوانی دارد و به گزینه‌ای جذاب برای تقویت ترکیبی تبدیل شده که باید با برنامه‌ای فشرده در جام سودامریکانا و تورنمنت کلوسورا دست‌وپنجه نرم کند.

نام او در کنار داوید رومرو از تیگره و لوسیانو گوندو از زسکا مسکو قرار گرفته است؛ اگرچه مذاکرات برای جذب این دو بازیکن با موانع مالی و قراردادی مواجه شده است. در مقابل، وضعیت والنسیا به عنوان بازیکن آزاد، انتقال احتمالی او را تسهیل می‌کند.

در حال حاضر، علاقه به این مهاجم اکوادوری در مرحله ارزیابی‌های داخلی باقی مانده و هنوز هیچ تماس رسمی برقرار نشده است.

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