جلسه سرنوشت ساز قلعهنویی با فدراسیون فوتبال
سخنگوی فدراسیون فوتبال از ارائه برنامههای امیر قلعهنویی برای آمادهسازی تیم ملی جهت حضور در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمایت فدراسیون فوتبال از امیر قلعهنویی پس از پایان جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه دارد و حالا برنامهریزی برای حضور قدرتمند تیم ملی در جام ملتهای آسیا ۲۰۲۷ وارد مرحله جدیدی شده است.
امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت برنامههای تیم ملی گفت: «در نشست آینده هیئترئیسه فدراسیون، امیر قلعهنویی برنامههای خود را برای آمادهسازی تیم ملی در مسیر جام ملتهای آسیا ارائه خواهد کرد. امیدواریم با بهرهگیری از تجربههای جام جهانی و برنامهریزی مناسب، تیم ملی بتواند به نتیجهای برسد که خواسته مردم است.»
علوی درباره زمان برگزاری این جلسه نیز اظهار داشت: «قرار بود نشست هیئترئیسه در هفته جاری برگزار شود، اما با توجه به لزوم حضور همه اعضا، احتمالاً این جلسه هفته آینده تشکیل خواهد شد تا روند برنامهریزی برای حضور در جام ملتها با سرعت بیشتری دنبال شود.»
سخنگوی فدراسیون در بخش دیگری از صحبتهای خود به شرایط تیم جوانان ایران اشاره کرد؛ تیمی که با هدایت قاسم حدادیفر خود را برای رقابتهای مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۰ سال آسیا آماده میکند و کمتر از یک ماه دیگر باید در گروه C برابر کرهشمالی، ویتنام و فلسطین به میدان برود.
علوی با اشاره به دغدغههای کادر فنی تیم جوانان درباره در اختیار داشتن تمامی نفرات گفت: «واقعیت این است که از نظر کادر فنی و نیروی انسانی، تیم بسیار خوبی شکل گرفته و از همان ابتدای تشکیل اردوها، روند آمادهسازی بهخوبی دنبال شده است. از باشگاههایی که همکاری لازم را داشتهاند صمیمانه تشکر میکنم.»
او در پایان از باشگاههایی که هنوز بازیکنان خود را در اختیار تیم جوانان قرار ندادهاند، درخواست کرد همکاری بیشتری داشته باشند و افزود: «باشگاهها روی بازیکنان خود حساب ویژهای باز کردهاند، اما موفقیت تیم جوانان نیز اهمیت زیادی دارد. امیدواریم آن چند باشگاه باقیمانده در فرصت کوتاه باقیمانده، بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی جوانان قرار دهند تا این تیم با آمادگی و هماهنگی کامل راهی مسابقات شود.»