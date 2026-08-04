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ابهام در آینده دیبو

سنگربان جنجالی در دوراهی ماندن یا رفتن

سنگربان جنجالی در دوراهی ماندن یا رفتن
کد خبر : 1822365
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املیانو مارتینز با دوره‌ای پر ابهام درباره آینده حرفه‌ای خود مواجه شده و پس از حواشی مربوط به پیشنهاد یوونتوس، ادامه حضورش در استون ویلا یا پیوستن به تیمی جدید به سوال بزرگ رسانه‌ها تبدیل شده است.

به گزارش ایلنا، دروازه‌بان ملی‌پوش آرژانتینی به شدت به انتقال به یوونتوس نزدیک شده بود، اما در حالی که همه‌چیز در مسیر درست پیش می‌رفت، گزارش شده که باشگاه ایتالیایی به دلیل هزینه‌های بالای این انتقال، از نهایی کردن آن منصرف شده است.

گلر قهرمان جهان (جام جهانی 2022 با آرژانتین) در سال‌های اخیر به یکی از پربحث‌ترین و جنجالی‌ترین فوتبالیست‌ها تبدیل شده است. شخصیت او در داخل و خارج از زمین مسابقه همواره او را در کانون توجهات قرار داده، هرچند این موضوع همواره به پیشنهادهای رسمی و ملموس برای تغییر باشگاه تغییر پیدا نکرده است.

سنگربان جنجالی در دوراهی ماندن یا رفتن

با ادامه روند بازار نقل‌وانتقالات، آینده دیبو همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با وجود کیفیت و تجربه بالای او، هنوز هیچ تیمی برای جذب او اقدام نکرده است؛ دروازه‌بان آرژانتینی باید منتظر بماند تا مشخص شود فصل بعدی دوران حرفه‌ای او چگونه رقم خواهد خورد.

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