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حمله تند نیمار به رسانه‌ها

ستاره برزیلی درباره زمان بازنشستگی‌اش صحبت کرد

ستاره برزیلی درباره زمان بازنشستگی‌اش صحبت کرد
کد خبر : 1822362
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نیمار در حاشیه ششمین مزایده خیریه موسسه خود، ضمن انتقاد شدید از مطبوعات کشورش، صحبت‌های صریحی درباره شرایط فعلی و زمان احتمالی بازنشستگی خود از دنیای فوتبال مطرح کرد.

به گزارش ایلنا، ستاره سانتوس افشا کرد که به دلیل نیاز به «بازگشت به خانه و استراحت» نمی‌تواند تا پایان مراسم در آنجا بماند.

سانتوس سه‌شنبه ۴ اوتدر بلمِ پارا، در دیدار برگشت مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی برزیل ۲۰۲۶ به مصاف رمو می‌رود (دیدار رفت با تساوی صفر - صفر به پایان رسید).

ستاره شماره ۱۰ قبل از شروع این مراسم، حمله تندی به مطبوعات داشت و از آن‌ها خواست «از زدن حرف‌های بی‌ربط دست بردارند، چرا که این کار در نهایت باعث بیمار شدن بسیاری از بازیکنان می‌شود.»

«من فقط فکر می‌کنم بخش زیادی از مطبوعات باعث می‌شوند تمام بازیکنان فوتبال بیمار شوند. من این حرف را اینجا در برزیل می‌زنم. این حرفه، بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین شغل در برزیل است و در عین حال بیشترین هجمه و حمله به آن می‌شود. بنابراین فکر می‌کنم باید کمی بیشتر مراقب کلماتمان و چیزی که منتشر می‌شود باشیم، چون بخش عمده‌ای از آن‌ها حقیقت ندارند. این اتفاق در نهایت به بازیکنان، هوادارانشان و کادر خودشان (مطبوعات) آسیب می‌زند. پس از آن‌ها می‌خواهم قبل از انتشار این چیزها و قبل از زدن حرف‌های بی‌ربط و غیرواقعی، احتیاط بیشتری به خرج دهند، زیرا این وضعیت باعث بیمار شدن خیلی از بازیکنان خواهد شد.»

ستاره برزیلی درباره زمان بازنشستگی‌اش صحبت کرد

جنگ روانی رسانه‌ها با ستاره‌ها

موضوع سلامت و بعد روانی ورزشکاران، مسئله‌ای بود که نیمار تاکید ویژه‌ای روی آن داشت.

«قدرت روحی و روانی بازیکن بسیار مهم است؛ به نظرم اتفاقاً قدرت روحی من بسیار بالا است، اما همه این‌طور نیستند. برخی بیشتر رنج می‌برند و برخی کمتر. بنابراین فقط می‌خواهم در قبال کلماتشان مسئولیت‌پذیرتر باشند، چون داشتن یک میکروفون در دست و زدن هر حرف دلخواهی بسیار آسان است و روز بعد هم اگر آن حرف درست نبود، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، هیچ‌کس حرفش را پس نمی‌گیرد و هیچ‌کس چیزی نمی‌گوید، می‌دانید؟ این رفتارها دیگر از حد و مرز گذشته است.»

ستاره برزیلی درباره زمان بازنشستگی‌اش صحبت کرد

در نهایت، نیمار صریحاً درباره قراردادش با سانتوس و احتمال بازنشستگی در پایان فصل ۲۰۲۶ به اظهار نظر پرداخت.

«نمی‌دانم تا چه زمانی (به بازی کردن ادامه می‌دهم)، نه به خداحافظی فکر می‌کنم و نه می‌دانم تا چه زمانی توانایی‌اش را خواهم داشت. من تا دسامبر با سانتوس قرارداد دارم. قصد دارم به آن متعهد باشم و به بهترین شکل ممکن به پیراهن سانتوس احترام بگذارم و بعد از آن، وقتی قراردادم به پایان رسید، فکر می‌کنم که در سانتوس بمانم، بروم، فوتبال را کنار بگذارم یا ادامه دهم.»

پدر نیمار نیز در این مراسم حضور داشت و درباره حواشی اخیر مربوط به پسرش صحبت کرد؛ جایی که کوکا، سرمربی تیم، برای دیدار برابر رمو از او حمایت نکرده بود.

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