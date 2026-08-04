بزرگترین شکار استقلال رسمی شد: جذب ستاره جام جهانی!
استقلال موفق شد با رامین رضاییان که ستاره تیم ملی ایران در جام جهانی بود، به توافق برای ادامه همکاری دست یابد.
به گزارش ایلنا، از زمان پایان رقابتهای جام جهانی و بازگشت کاروان تیم ملی به ایران، وضعیت رامین رضاییان به یکی از مهمترین پروندههای نقلوانتقالات استقلال تبدیل شد. غیبت این بازیکن در تمرینات آبیپوشان و ادامه حضورش خارج از کشور، گمانهزنیهای زیادی درباره آینده او ایجاد کرد، اما مذاکرات میان طرفین همچنان ادامه دارد.
بر اساس پیگیریها، مدیران استقلال و رضاییان ترجیح دادهاند روند مذاکرات را دور از فضای رسانهای دنبال کنند. به همین دلیل جزئیات مربوط به مباحث مالی و بندهای قراردادی منتشر نشده و سکوت دو طرف، زمینهساز شکلگیری شایعات مختلف شده است.
در حالی که طی روزهای گذشته احتمال جدایی این بازیکن مطرح میشد، آخرین روند مذاکرات نشان میدهد دو طرف به ادامه همکاری امیدوار هستند و شانس دستیابی به توافق نهایی افزایش یافته است.
رضاییان پیش از انتقال قرضی به فولاد، برای ادامه همکاری با استقلال به توافق رسیده بود. اگرچه در قرارداد او بندی برای پایان همکاری وجود دارد، اما تاکنون هیچ اقدام رسمی برای فعال شدن این بند انجام نشده است. در مقابل، مدیران باشگاه استقلال همچنان معتقدند این بازیکن تحت قرارداد باشگاه قرار دارد.
این در حالی است که رضاییان چندی پیش با انتشار پیامی در فضای مجازی اعلام کرده بود قرارداد معتبری با استقلال ندارد؛ موضوعی که با موضع رسمی باشگاه در تضاد قرار گرفت و به یکی از محورهای اختلاف میان طرفین تبدیل شد.
پس از عملکرد موفق رضاییان در جام جهانی، اخباری درباره احتمال حضور او در فوتبال اروپا منتشر شد، اما تاکنون هیچ باشگاهی بهصورت رسمی بهعنوان مقصد بعدی این بازیکن معرفی نشده است. همین مسئله احتمال ماندن او در فوتبال ایران و بازگشت به استقلال را بیش از گذشته تقویت کرده است.
رضاییان در نخستین دوره حضورش در استقلال عملکرد قابل قبولی ارائه داد و با گلها، پاس گلها و نمایش مؤثر خود، به یکی از بازیکنان محبوب هواداران تبدیل شد. او پس از انتقال قرضی به فولاد نیز روند خوب خود را حفظ کرد و با درخشش در این تیم، دوباره جایگاهش را در ترکیب تیم ملی به دست آورد.
این مدافع راست باتجربه در جام جهانی نیز یکی از مهرههای تأثیرگذار ایران بود و با گلزنی مقابل نیوزیلند و مصر، نقش مهمی در نتایج تیم ملی ایفا کرد.
رامین رضاییان با قابلیت بازی در پستهای دفاع راست، وینگبک و وینگر راست، میتواند گزینههای متنوعی را در اختیار سهراب بختیاریزاده قرار دهد و رقابت او با صالح حردانی، کیفیت سمت راست استقلال را افزایش خواهد داد.
در حال حاضر، تنها برخی جزئیات مالی و اداری میان طرفین باقی مانده است. اگر روند مذاکرات مطابق روزهای اخیر ادامه پیدا کند، بازگشت رامین رضاییان به تمرینات استقلال در آینده نزدیک دور از انتظار نخواهد بود.