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رقابت داغ برای یک پیراهن؛

دردسر شیرین تارتار در پرسپولیس

دردسر شیرین تارتار در پرسپولیس
کد خبر : 1822334
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پرسپولیس با جذب محمدمهدی محبی و مهدی تیکدری، رقابت در جناح راست خط حمله را به اوج رسانده است؛ جایی که امیرحسین محمودی نیز برای رسیدن به ترکیب اصلی شانس خود را امتحان خواهد کرد.

به گزارش ایلنا،  پرسپولیس اردوی آماده‌سازی خود در ترکیه را در شرایطی به پایان رساند که محمدمهدی محبی نیز در جریان این اردو به جمع شاگردان مهدی تارتار اضافه شد. انتقالی که باعث شد سرخ‌پوشان یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف خود را برای فصل جدید تقویت کنند.

محبی که از او به عنوان یکی از خریدهای مهم تابستانی پرسپولیس یاد می‌شود، از نگاه برخی جانشین امید عالیشاه و از نگاه برخی دیگر بازیکنی با ویژگی‌های نزدیک به مهدی ترابی محسوب می‌شود؛ موضوعی که انتظارات از این وینگر را افزایش داده است.

پرسپولیس پیش از این نیز مهدی تیکدری را به خدمت گرفته بود تا در پنجره نقل‌وانتقالات، دو بازیکن تخصصی برای سمت راست خط حمله جذب کند. با این حال، امیرحسین محمودی، هافبک ۲۰ ساله سرخ‌پوشان که فصل گذشته با عملکرد خوب خود به عنوان یکی از پدیده‌های لیگ برتر مطرح شد و حتی در فهرست رزرو تیم ملی برای جام جهانی قرار گرفت، نیز یکی دیگر از گزینه‌های این پست خواهد بود.

با توجه به اینکه مهدی تارتار برای فصل جدید استفاده از سیستم ۳-۳-۴ را در برنامه‌های تاکتیکی خود قرار داده، نقش وینگرها در ساختار هجومی پرسپولیس اهمیت بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل رقابت میان محبی، تیکدری و محمودی برای حضور در ترکیب اصلی، یکی از جذاب‌ترین چالش‌های فنی این تیم خواهد بود.

به نظر می‌رسد کادر فنی پرسپولیس در طول فصل و با توجه به فشردگی مسابقات لیگ، جام حذفی و رقابت‌های آسیایی، از هر سه بازیکن استفاده خواهد کرد، اما انتخاب نفر اصلی در سمت راست خط حمله، یکی از تصمیم‌های دشوار مهدی تارتار در فصل پیش‌رو خواهد بود.

 
 
 
 

 

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