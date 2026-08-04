اختلاف ستاره پیکان با باشگاه؛ فرید امیری در آستانه جدایی؟

به گزارش ایلنا، فرید امیری، وینگر باتجربه پیکان، این روزها به یکی از سوژه‌های نقل‌وانتقالات فوتبال ایران تبدیل شده است. بازیکنی که فصل گذشته با نظر مستقیم سعید دقیقی به جمع خودروسازان اضافه شد و با عملکرد موفق خود نقش مهمی در نتایج این تیم ایفا کرد، اکنون با مدیران باشگاه وارد اختلاف شده است.

امیری که برادر کوچک‌تر وحید امیری، بازیکن باسابقه فوتبال ایران، محسوب می‌شود، هنوز یک فصل دیگر با پیکان قرارداد دارد. با این حال، اختلافات اخیر بر سر مسائل مالی و مفاد قرارداد باعث شده این بازیکن تمرینات تیم را ترک کند و در روزهای گذشته در جمع شاگردان ساکت الهامی حضور نداشته باشد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که ساکت الهامی برای فصل جدید روی توانایی‌های این وینگر حساب ویژه‌ای باز کرده و امیدوار است مشکلات به وجود آمده هرچه سریع‌تر برطرف شود تا یکی از مهره‌های کلیدی تیمش را دوباره در اختیار داشته باشد.

از سوی دیگر، درخشش فرید امیری در فصل گذشته باعث شده چند باشگاه لیگ برتری شرایط او را زیر نظر بگیرند. گفته می‌شود خیبر خرم‌آباد و مس شهربابک از جمله تیم‌هایی هستند که برای جذب این بازیکن ابراز علاقه کرده‌اند.

با ادامه اختلاف میان طرفین، آینده فرید امیری همچنان نامشخص است و باید دید مدیران پیکان و این بازیکن در روزهای آینده به توافق خواهند رسید یا این وینگر باتجربه فصل جدید را با پیراهن تیم دیگری آغاز خواهد کرد.

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