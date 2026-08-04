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رودری هدف اول

نقشه جنجالی بارسا برای پر کردن جای خالی دی‌یونگ

نقشه جنجالی بارسا برای پر کردن جای خالی دی‌یونگ
کد خبر : 1822327
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در پی مصدومیت طولانی‌مدت فرانک دی‌یونگ، باشگاه بارسلونا برای تقویت خط هافبک خود وارد بازار شده و رودری همراه با عزالدین اوناحی را در صدر فهرست خریدهای تابستانی قرار داده است.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا به دقت وضعیت رودری، هافبک منچسترسیتی را زیر نظر دارد و در صورتی که رئال مادرید در نهایی کردن خرید او ناکام بماند، ورود به رقابت برای جذب این ستاره را منتفی نمی‌داند.

چراغ سبز کاتالان‌ها به ستاره منچسترسیتی

بارسلونا از منچسترسیتی خواسته تا آن‌ها را در جریان آخرین وضعیت قرارداد رودری قرار دهد تا در صورت فراهم شدن شرایط انتقال، وارد عمل شوند. پس از مصدومیت فرانک دی‌یونگ و درخشش رودری در جام جهانی ۲۰۲۶، علاقه بارسا به این هافبک شدت گرفته است.

نقشه جنجالی بارسا برای پر کردن جای خالی دی‌یونگ

رودری تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ با منچسترسیتی قرارداد دارد. این هافبک که تازه ۳۰ ساله شده، مایل است به اسپانیا بازگردد و در این میان رئال مادرید شانس اول جذب او محسوب می‌شود؛ هرچند تقاضای مالی سنگین سیتی باعث تردید مادریدی‌ها شده است. بارسا همچنان تقویت پست مهاجم نوک را در اولویت قرار داده و خط هافبک خود را حتی با وجود جدایی دی‌یونگ تکمیل می‌داند.

رودری به عنوان یکی از بهترین هافبک‌های جهان، تجربه و کیفیت بالایی را ارائه می‌دهد و توانایی فوق‌العاده‌ای در کنترل ریتم بازی و پخش توپ دارد. علاوه بر این، او به عنوان یک ملی‌پوش اسپانیایی، لالیگا و فضای فوتبال این کشور را فوت آب است.

نقشه جنجالی بارسا برای پر کردن جای خالی دی‌یونگ

اوناحی؛ گزینه ارزان‌قیمت با پتانسیل بالا

عزالدین اوناحی، ملی‌پوش مراکشی ژیرونا، به عنوان یک گزینه اقتصادی در بازار نقل‌وانتقالات جهت تقویت خط هاپبک، در رادار بارسلونا قرار گرفته است.

بارسلونا در نظر دارد اوناحی را به عنوان گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه برای تقویت خط هاپبک خود به خدمت بگیرد. علاقه کاتالان‌ها پس از مصدومیت دی‌یونگ که ممکن است او را چند ماه از میدان‌ها دور نگه دارد، افزایش یافته است.

این هافبک ۲۶ ساله مراکشی تا سال ۲۰۳۰ با ژیرونا قرارداد دارد و بند فسخ ۲۵ میلیون یورویی در قراردادش به چشم می‌خورد.

این بازیکن استعداد و تحرک بالایی را به خط هافبک اضافه می‌کند و قادر است به تنهایی سرنوشت بازی‌ها را تغییر دهد؛ او هافبکی پویا و پرقدرت است. اوناحی پس از سپری کردن یک فصل موفق در ژیرونا و ارائه نمایش‌های درخشان، به‌ویژه در برابر تیم‌های بزرگ لالیگا، تجربه خوبی در فوتبال اسپانیا به دست آورده است. همچنین انعطاف‌پذیری تاکتیکی او اجازه می‌دهد تا در پست‌های مختلف خط هافبک و فاز هجومی به کار گرفته شود.

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