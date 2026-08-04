مدعی تازه آقای گلی لیگ برتر مشخص شد

به گزارش ایلنا، رضا رضایی که یکی از مهره‌های تأثیرگذار صنعت نفت آبادان در مسیر صعود به لیگ برتر بود، فصل جدید را با انگیزه‌ای مضاعف آغاز خواهد کرد. مهاجمی که سابقه دو عنوان آقای گلی لیگ دسته اول را در کارنامه دارد، امیدوار است این بار توانایی‌های خود را در سطح اول فوتبال ایران به نمایش بگذارد.

این مهاجم باتجربه پیش از این با پیراهن نفت مسجدسلیمان و پیکان موفق شده بود در دو فصل متوالی عنوان آقای گل لیگ آزادگان را از آن خود کند و نامش را به‌عنوان یکی از بهترین گلزنان این رقابت‌ها مطرح کند.

رضایی در فصل گذشته نیز یکی از بازیکنان کلیدی صنعت نفت بود و با ثبت ۸ گل و ۳ پاس گل، سهم مهمی در بازگشت طلایی‌پوشان آبادانی به لیگ برتر ایفا کرد. هرچند او این بار به عنوان آقای گلی دست نیافت، اما عملکردش بار دیگر ارزش‌های فنی او را به نمایش گذاشت.

حالا این مهاجم باتجربه در شرایطی وارد لیگ برتر می‌شود که محمد نوری حساب ویژه‌ای روی توانایی‌های او باز کرده است. رضایی نیز امیدوار است با ادامه روند موفق سال‌های گذشته، یکی از مهره‌های تعیین‌کننده صنعت نفت در فصل جدید باشد.

مهاجم آبادانی‌ها این روزها با انگیزه بالا در تمرینات پیش‌فصل حضور دارد و تلاش می‌کند با آمادگی کامل وارد رقابت‌های لیگ بیست‌وششم شود؛ فصلی که می‌تواند فرصت مناسبی برای اثبات توانایی‌های او در سطح اول فوتبال ایران و حضور در جمع مدعیان کفش طلای لیگ برتر باشد.

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