از معمای حسیننژاد تا رقابت داغ در پرسپولیس
آخرین اخبار بازار نقل و انتقالات تابستانه فوتبال ایران
در حالی که تنها چند روز تا آغاز لیگ بیستوششم فوتبال ایران باقی مانده، بازار نقلوانتقالات از فاز خریدهای گسترده عبور کرده و حالا وارد مرحله تعیینتکلیف پروندههای حساس شده است. مرور آخرین تحولات نشان میدهد برخی مدعیان ترکیب نهایی خود را بستهاند، اما همچنان چند پرونده مهم میتواند معادلات روزهای پایانی پنجره تابستانی را تغییر دهد.
به گزارش ایلنا، در حالی که تنها چند روز تا آغاز لیگ بیستوششم فوتبال ایران باقی مانده، بازار نقلوانتقالات به مرحلهای رسیده که دیگر کمتر خبری از خریدهای پرشمار است و بیشتر باشگاهها در حال تعیینتکلیف آخرین پروندههای خود هستند. با این حال، چند اتفاق مهم میتواند در روزهای پایانی پنجره تابستانی، معادلات تیمهای مدعی را تغییر دهد.
بازار از فاز خرید عبور کرد
بررسی آخرین تحولات نقلوانتقالات نشان میدهد فضای فوتبال ایران نسبت به هفتههای ابتدایی تابستان تغییر کرده است. اگر در آغاز پنجره، رقابت باشگاهها بر سر جذب ستارهها و تکمیل فهرست نفرات جریان داشت، اکنون اغلب تیمها وارد مرحله آمادهسازی نهایی شدهاند. دیدارهای دوستانه، تستهای پزشکی، ارزیابی بازیکنان و حل اختلافات قراردادی، جایگزین مذاکرات فشرده هفتههای گذشته شده و این موضوع نشان میدهد باشگاهها به دنبال تثبیت ترکیب نهایی خود هستند.
پرسپولیس؛ رقابت داخلی به جای خرید جدید
پرسپولیس یکی از تیمهایی است که به نظر میرسد فعالیت اصلی خود در بازار نقلوانتقالات را به پایان رسانده است. پایان اردوی ترکیه و بازگشت بازیکنان خارجی برای انجام تستهای پزشکی، نشان میدهد سرخپوشان وارد آخرین مرحله آمادهسازی پیش از آغاز لیگ شدهاند.
در عین حال، جذب محمدمهدی محبی و مهدی تیکدری، رقابت در جناح راست خط حمله را به اوج رسانده است. حضور امیرحسین محمودی که فصل گذشته عملکرد امیدوارکنندهای داشت، باعث شده کادر فنی پرسپولیس با یک چالش مثبت روبهرو شود؛ انتخاب بازیکنی که بتواند جایگاه ثابتی در ترکیب اصلی به دست آورد.
تراکتور به بازیکنان آماده خود امیدوار است
در تبریز، شرایط کمی متفاوت دنبال میشود. تراکتور به جای تمرکز بر خریدهای جدید، نگاه ویژهای به بازیکنان بازگشته و آماده خود دارد. درخشش هادی حبیبینژاد در دیدار تدارکاتی مقابل مس شهربابک و گل سرنوشتساز او، نشانهای از آمادگی این بازیکن پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت است.
اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، حبیبینژاد میتواند یکی از مهرههای تأثیرگذار تراکتور در فصل پیشرو باشد؛ موضوعی که دست محمد ربیعی را برای ایجاد تنوع تاکتیکی در خط میانی بازتر خواهد کرد.
صنعت نفت روی حفظ شاکله تیم حساب باز کرده است
در آبادان نیز برخلاف برخی تیمها، سیاست حفظ مهرههای کلیدی در دستور کار قرار گرفته است. ادامه حضور رضا رضایی، مهاجمی که نقش مهمی در صعود صنعت نفت به لیگ برتر داشت، نشان میدهد این باشگاه قصد دارد با حفظ انسجام تیمی، فصل جدید را آغاز کند.
این رویکرد اگرچه ریسک کمتری نسبت به تغییرات گسترده دارد، اما موفقیت آن وابسته به توانایی بازیکنان در تطبیق با سطح بالاتر رقابتهای لیگ برتر خواهد بود.
حسیننژاد؛ مهمترین پرونده باز نقلوانتقالات
بدون تردید مهمترین سوژه این روزهای بازار، آینده محمدجواد حسیننژاد است. کاهش قابل توجه مبلغ رضایتنامه این هافبک جوان، شرایط انتقال او را نسبت به گذشته بسیار آسانتر کرده و همین مسئله باعث شده مشتریان داخلی و خارجی با دقت بیشتری وضعیت او را دنبال کنند.
در شرایطی که ریوآوه پرتغال یکی از جدیترین گزینههای جذب این بازیکن محسوب میشود، همچنان احتمال ورود باشگاههای لیگ برتری به این رقابت وجود دارد. تصمیم نهایی حسیننژاد میتواند یکی از تعیینکنندهترین اتفاقات روزهای پایانی پنجره تابستانی باشد.
پیکان با بحران حفظ ستاره خود مواجه شد
در میان اخبار امروز، پیکان تنها تیمی است که با یک چالش جدی داخلی روبهرو شده است. غیبت فرید امیری در تمرینات به دلیل اختلافات مالی با مدیران باشگاه، شرایط پیچیدهای را برای خودروسازان به وجود آورده است.
هرچند این بازیکن همچنان با پیکان قرارداد دارد، اما پیشنهادهای رسیده از سایر باشگاهها میتواند روند مذاکرات را دشوارتر کند. در صورتی که اختلافات ادامه پیدا کند، احتمال جدایی این وینگر تأثیرگذار دور از ذهن نخواهد بود.
روزهای آرام قبل از طوفان
بازار نقلوانتقالات فوتبال ایران حالا به مرحلهای رسیده که سکوت ظاهری آن میتواند هر لحظه با یک انتقال بزرگ شکسته شود. بسیاری از تیمهای مدعی خریدهای اصلی خود را انجام دادهاند، اما هنوز چند پرونده مهم باز مانده که سرنوشت آنها میتواند روی توازن قدرت لیگ بیستوششم تأثیر مستقیم بگذارد.
با نزدیک شدن به بسته شدن پنجره نقلوانتقالات، انتظار میرود اخبار مربوط به تعیینتکلیف ستارههای بلاتکلیف، حل اختلافات قراردادی و احتمال چند انتقال دقیقه نودی، بار دیگر تب بازار تابستانی فوتبال ایران را داغ کند؛ اتفاقاتی که میتوانند آخرین قطعات پازل مدعیان لیگ بیستوششم را تکمیل کنند.